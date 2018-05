İnegölspor'da başkan Kanar'dan veda

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL/BURSA,()



İNEGÖLSPOR'DA Başkan Münür Kanar, "Eşref Güç başkanımızla görüştük. Eşref başkanımız aday olup olmadığımı sordu. Ben de kendisine 'Siz adaysanız ben hemen çekilirim' dedim. Olması gereken de buydu" dedi.

İnegölspor'da Başkan Münür Kanar, sezonu değerlendirdi. Sıkıntılı bir sürecin geçtiğini ifade eden Başkan Kanar, "Biz bu süreçte takımımızı kurduk ve sıralama olarak 59 puanla 7. sırada bitirdik. Halka göre başarı mı değil mi? Onu bilemiyorum. Onu İnegöllüler değerlendirecek. Biz bunu başarı gibi görmüyoruz. Çünkü Play-Off oynamamız gerekiyordu. Kısıtlı imkanlarla buralara kadar geldik. Eşref Güç başkanımızla görüştük. Eşref başkanımız aday olup olmadığımı sordu. Ben de kendisine 'Siz adaysanız ben hemen çekilirim' dedim. Olması gereken de buydu. Rauf Koşarer, Metin Anıl ve Cemal Arık gibi bizim büyüklerimiz geldiği zaman biz nerede duracağımızı da gayet iyi biliriz. Onun için biz her zaman İnegölspor'un neferiyiz. Ne zaman bize iş düşerse, biz bunu yapmaya hazırız. Her zaman da İnegölsporluyuz. İnegölspor için en iyisi neyse onu yapacak insanlar gelecek. İnşallah hayırlısıyla biz seneye TFF 1. Lig'e çıkarız. İnegöl'ün isteği de bu. Biz buradan bir an evvel kurtuluruz. İnşallah bunu başarabilecek güçte Eşref ağabeyimiz. İnşallah ekibiyle gelir, bu işi başarır ve üst lige çıkar. Bizde tribünde yerimizi alıp alkışlarız. Bizim iddiamız bu" diye konuştu.

"HERKESE HAKKIM HELAL OLSUN"

Takımın oluşumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Kanar, "Maddi imkanlar doğrultusunda bu takımı kurduk. İnşallah gelecek idare heyeti bunun üstüne katarak takımı yukarı çıkarırlar. Biz de bununla mutlu oluruz. Bizim sevdamız İnegölspor. Ben burada Eşref başkanımıza başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Bize katkı sağlayan işadamlarımıza, benimle birlikte çalışan değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gecelerini gündüzlerine kattılar. İşlerini bıraktılar. Benim peşimde koştular ve bana destek verdiler. Hocalarım, topçu kardeşlerim görevlerini yerine getirip çalıştılar. Personelim, sayın kulüp müdürüm herkes el birliğiyle bu işi başardık. İnegöl'de amigolarla ilgili sıkıntılar olmuştu. Şunu da belirtmek istiyorum. Kulüplere amigoların destek vermediğini biliyorum. Çünkü onların yapmış oldukları işler farklı, bizim yapmış olduğumuz işler farklı ama benim Celal kardeşim, Tevfik kardeşim durumumu bildikleri için bana sezon başı 40 bin lira gibi bir katkı sağladılar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun. Ben onların ağabeyleriyim. Her zaman yanlarındayım. Kötü günlerimiz oldu. İyi günlerimiz oldu. Kol kırıldı yen içinde kaldı. Bazen tartıştık, bazen birbirimizi kırdık. Herkesten helallik istiyorum. Herkes hakkını bana helal etsin. Benim olan hakkımı herkese helal ediyorum. Yeni sezon, yeni başkan, yeni ekiplerle İnegölspor'u en iyi yere getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

