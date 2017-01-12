İnegölspor'da 3 imza

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İnegölspor ara transfer döneminde, anlaştığı üç oyuncusuna bugün imza töreni düzenledi. Bordo beyazlılar Raif Demir, İsa Akgöl ve İsmet Hakkı Şimşek ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.İnegölspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Asbaşkanı Mehmet Döngel, "İkinci yarı cumartesi günü başlayacak. 6 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. İnegölspor, Kocaeli Birlikspor'dan Raif Demir, Aydınspor 1923'ten İsa Akgöl ve Ümraniyespor'dan İsmet Hakkı Şimşek ile 1,5 yıllık sözleşme yapacağız. Kasımpaşa'dan Hamit Yıldırım’la da anlaştık. O da akşam üzeri burada olacak. Altyapıdan da Gökhan Kurumuş kardeşimizi de profesyonel yaptık. Forvet bölgesine 2 transfer daha yapacağız" dedi. Konuşmanın ardından 3 futbolcuda İnegölspor renklerine bağlayan imzayı attılar.

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