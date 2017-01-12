İnegölspor'da 3 imza

İnegölspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Asbaşkanı Mehmet Döngel, "İkinci yarı cumartesi günü başlayacak. 6 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. İnegölspor, Kocaeli Birlikspor'dan Raif Demir, Aydınspor 1923'ten İsa Akgöl ve Ümraniyespor'dan İsmet Hakkı Şimşek ile 1,5 yıllık sözleşme yapacağız. Kasımpaşa'dan Hamit Yıldırım’la da anlaştık. O da akşam üzeri burada olacak. Altyapıdan da Gökhan Kurumuş kardeşimizi de profesyonel yaptık. Forvet bölgesine 2 transfer daha yapacağız" dedi. Konuşmanın ardından 3 futbolcuda İnegölspor renklerine bağlayan imzayı attılar.
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