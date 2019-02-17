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İnegölspor-Bayrampaşa: 2-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -  STAT: İnegöl İlçe HAKEMLER: Selim Özen(xxx), Ejder Yapıcı(xxx), Çağlar Mehmet Uludağ(xxx) İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş(xxx), Yaşar Çetin(xx)(Dk. 88 Selim Can Temel ?), Cengiz Ötkün(xx),...

İnegölspor-Bayrampaşa: 2-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - 
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Selim Özen(xxx), Ejder Yapıcı(xxx), Çağlar Mehmet Uludağ(xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş(xxx), Yaşar Çetin(xx)(Dk. 88 Selim Can Temel ?), Cengiz Ötkün(xx), Serhat Mermer(xx)(Dk .78 Taner Yalçın x), Emirhan Aydoğan(xxx), Osman Torun(xx), Enes Bayır(xxx), Volkan Altınsoy(xxx), Yasin Görkem Arslan(xxx), Fatif Üge(xx) (Dk. 68 Ahmet Hakan Şahin xx)
BAYRAMPAŞASPOR: Sercan Çobanoğlu(xx), Gürcan Gözüm(x), Oktay Pop(x)(Dk. 60 Tayyip Kanarya x),  Tufan Zahid Arslan(xx)(Dk. 79 Hakan Yüce x), Evren Kilarci(xx), Gökay Iravul(xx), İsa Akgöl(x), Sercan Uslu(x) (Dk. 46 Hamit Yıldırım x), Semih Durmuş(xx), Fatih Kara(xx), Ali Kuleli(xx)
SARI KARTLAR: Enes Bayır, Cengiz Ötkün (İnegölspor) Sercan Uslu, Evren Kilarci, Hamit Yıldırım, Ali Kuleli (Bayrampaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Hamit Yıldırım (Bayrampaşa)
GOLLER: Dk 40 Fatih Üge, DK 83  Yaşar Çetin (İneglöspor), Dk 20 Tufan Zahid Arslan (Bayrampaşa)
TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Bayrampaşaspor’u  2-1 yendi. İnegölspor, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
11'inci dakikada gelişen inegölspor atağında ceza sahasına giren Fatih’in vuruşurda döndü. Dönen topa Emirhan’ın vuruşunda rakibe çarparak kornere çıktı.
14'üncü dakika da gelişen inegölspor atağından yükselen topa yükselen Yaşar’ın kafa pasında topla buluşan Fatih, çalımlar atarak ceza sahasına girip vuruşunda topu kaleci kornere çeldi.
20'nci dakikada gelişen Bayrampaşa atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Tufan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
40'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta İnegölsporlu Emirhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Fatih’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
71'inci dakikada gelişen inegölspor atağında Enes Bayır’ın ortasına yükselen Ahmet’in kafa vuruşu kalecide kaldı.
76'ncı dakikada kazanılan penaltıda İnegölspor’lu Emirhan’ın vuruşu auta gitti.
83'üncü dakika gelişen inegölspor atağında ceza sahasına kadar giren Osman’ın pasında Yalçın’ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
Maç bu skorla sona erdi.
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