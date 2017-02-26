İnegölspor-Aydınspor 1923: 1-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Hakan Akmısır (xxx), Uğur Önay (xxx), Gökhan Özkan(xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx)- Recep (xxx), Bilal (xxx), Hasan (xxx) (Dk. 66 Oğuz xxx), Emrah (xxx), Raif Demir (xxx), Hakkı İsmet (xxx), Lider (xxx), Emre (xxx) (Dk. 76 Ömürcan xx), Ali Aytemur (xxx), Hüseyin Ali (xxx)
AYDINSPOR 1923: Evren (xxx)- Erdi (xxx), Ömer (xxx), Gürcan (xxx), Şamil (xxx) (Dk.58 Mustafa Tahirxx), Reşo Akın (xxx) (Dk. 90 Metincan), Vedat (xxx),Süleyman (xxx), Serkan (xxx), Nezir (xxx) (Dk.76 Oğuzhan xx), Berat Ali (xxx)
GOLLER: Dk. 52 Hüseyin Ali (İnegölspor), Dk. 61 Reşo (Aydınspor 1923)
SARI KARTLAR: Recep, Lider (İnegölspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup 24'üncü hafta müsabakasında İnegölspor, evinde ağırladığı Aydınspor 1923'le 1-1 berabere kaldı. Grupta 1 puan farkla üst sırasında yer alan Aydınspor 1923’ü evinde ağırlayan İnegölspor, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. 61'inci dakikada yediği golle eşitlenen müsabakada girdiğipozisyonları eğerlendiremeyen İnegölspor, sahadan 1 puanla ayrıldı.
20. dakikada soldan gelişen İnegölspor atağında Recep’in ortasına yükselen Hüseyin Ali’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada gelişen Aydınspor atağında ceza sahasına giren Vedat’ın sert şutunu kaleci Şener kornere çeldi. Köşe vuruşunda İnegölspor defansı topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
37. dakikada soldan gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Recep’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
40. dakikada İsmet’in soldan ortasına iyi yükselen Raif’in kafa vuruşunda top kaleci Evren’de kaldı.
41. dakikada İsmet’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Evren’in
hatalı çıkışı sonucu top boşta kaldı. Top sekerek kornere çıktı.
48. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Raif’in şutu az farkla auta gitti.
52. dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüseyin’in şutunda kaleci Evren topu çeldi. Boşta kalan topu Hüseyin AIli kafayla filelere gönderdi: 1-0.
60. dakikada Emre’nin sağdan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Bilal’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
61. dakikada soldan gelişen Aydınspor atağında Berat, şık çalımlarla getirdiği topu arka direğe doğru gönderdi. Şener’in zorlukla çeldiği topu Reşo ağlara bıraktı: 1-1.
63. dakikada Hüseyin Ali’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Evren kurtardı.
64. dakikada Recep’in soldan ortasına iyi yükselen Raif’in kafa vuruşunu kaleci Evren zorlukla kornere çeldi.
81. dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta Oğuzhan Kayar’ın ortası direkt kaleye yöneldi. Kimsenin dokunamadığı top az farkla auta gitti.
90. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Emrah’ın şutu kaleci Evren’de kaldı.
90. dakikada İsmet’in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
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