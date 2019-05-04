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İnegölspor-Ankara Demirspor: 1-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () STAT: İnegöl İlçe HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Engin Erdem, Hakan Karabalcık İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör(xx), Selimcan Temel(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Serhat Mermer(xx), Erdi Can Şehit(x)(Dk. 65 Cengiz Ötkün...

İnegölspor-Ankara Demirspor: 1-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Engin Erdem, Hakan Karabalcık
İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör(xx), Selimcan Temel(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Serhat Mermer(xx), Erdi Can Şehit(x)(Dk. 65 Cengiz Ötkün x), Ömer Faruk Çalışkan(xx) (Dk. 87 Yasin Yılmaz ?), Osman Torun(xx)(DK 69 Emirhan Aydoğan x), Enes Bayır(xx), Volkan Altınsoy(xx), Yasin Görkem Arslan(xx), Fatih Üge(xx)
?ANKARA DEMİRSPOR: Emre Selen(xx), İsmail Hacıhafızoğlu(xx)(Dk. 69 Serkan Gürses x) hafızoğlu(xx), Umut Aslan(xx), Hakan Turan(xx), Ramazan Kahya(x), Hakan Vural Koçaslan(xx), Safa Ali Memnun(xx), Serkan Özdemir(x), Barış Alper Yılmaz(x)(Dk. 88 Çağatay Çeken ?), Murat Kara(xx) (Dk. 82 Akın Açık ?), Mustafa Tahir Babaoğlu(xx)
SARI KARTLAR: Gökhan Kurumuş(İnegölspor), Barış Alper Yılmaz, Hakan Vural Koçaslan, Akın Açık (Ankara Demirspor)
GOLLER: DK 4 Fatih Üge (İengölspor), Dk 31 Mustafa Babaoğlu (P) (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor ligin son maçında evinde ağırladığı Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında sağ kanattan ilerleyen Faruk'un ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Fatih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0
18'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Fatih'in ceza sahası dışından vuruşunu kaleci kornere çeldi.
30'uncu dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında ceza sahasına çalımlarla giren Murat, Enes tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Mustafa'nın vuruşu golü getirdi. 1-1

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