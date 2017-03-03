İnegöl’de ilk futbol takımı sahaya indi

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde ailelerinin destekleri ve futbola olan ilgileri nedeniyle kurulan ilk kız futbol takımı, akşam saatlerinde yaptıkları antrenmanlarda yaptıkları artistik hareketlerle beğeni kazanıyor.

"LİG’E ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kız takımının antrenörü Yunus Emre Ay, İnegöl Fitness Akademi Merkezi öğrencilerinin, 'biz de yeşil sahalarda futbol oynamak istiyoruz’ isteği üzerine antrenmanlara başladıklarını belirtirken şöyle konuştu:

"Şu anda 15 sporcumuz var. Seneye 3'üncü Profesyonel Ligi müsabakalara katılacağız. Önümüzde 11 tane rakip var. İnşallah duraksamadan direkt 2'nci Profesyonel Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. İnegöl’de biraz daha destek istiyoruz. Beden eğitimi öğretmenlerine çok büyük görev düşüyor. Öğrencilere bunu aşılamaları gerekiyor. Kızların yeşil sahalarda oynamaları için daha çok teşvik edilmeleri gerekiyor. Futbol sadece erkeklerin oyunu olmuş, kızların da bu konuda artık üzerlerindeki tozları silkmeleri gerekiyor."

GÜNDÜZ OKULA AKŞAM ANTRENMANA

Takımın 17 yaşındaki futbolcusu Eylem Uğurlu, "Voleybol oynuyordum. Kız arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorduk. Daha sonra bir takım kurulması için temaslara başladık. Emre hocamız sağ olsun bize yardımcı oldu ve takımı kurdu. Gündüz okula akşam saatlerinde de antrenmanlara katılıyoruz" dedi.

KIZLAR FUTBOL OYNAR MI?

18 yaşındaki Hatice Yeğen ise, "Önceleri, kızlar futbol oynar mı, şeklinde tepkiler aldık. Ailem her zaman benim destekçim oldu. Futbolda da destek verdiler. Çocukluğum mahalledeki erkek çocuklarla futbol oynamakla geçti. İnşallah başarılı olacağız" diye konuştu.

17 yaşındaki Sena Genç'de, "Küçüklüğümde mahallede çocuklarla top oynuyordum. Ailem erkeklerle oynamama tepki gösteriyordu. Daha sonra kız arkadaşlarımla bu konuyu görüştük. Hepimiz futbol oynamayı isteyince, Emre hocamızın yanına giderek talepte bulunduk. O da bizi destekledi ve takımı kurduk. Çalışmalarımızı yapıyoruz. çok güzel gidiyor her şey. Umarım çok güzel yerlere geliriz" dedi.

BAŞÖRTÜLÜ FUTBOLCU

Başörtülü 17 yaşındaki Refiye Kaya ise, "Bende futbol oynamayı istediğim için bu takımdayım. Ailem gereken desteği verdiler" diye konuştu.

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