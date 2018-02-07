İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası: 3-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Ali Bağde
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Gazmend, Mehmet Almaz, Niels, Antanovich, Cansın Hacıbekiroğlu (Caner Dengin, Mustafa Kırıcı)
ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Denys, Vahit Savaş, Konarski, Antonov (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Ramazan Kılıç)
SETLER: 22-25, 25-23, 25-21, 25-22
SÜRE: 114 dakika (26,30,28,30)
Efeler Ligi'nde mücadele veren İnegöl Belediyespor, sahasında ağırladığı Ziraat Bankası’nı 3-1 yendi.
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