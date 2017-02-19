İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), ()
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gazmend (xxx), Caner (xxx), Görkem (xxx), İbrahin Ersin (xxx), Niels (xxx), Bahov (xxx), (Beytullah xxx/libero, Özer xx, Mehmet xx)
ZİRAAT BANKASI: Koray (xx), Baturalp Burak (xx), Marcus (xx), Ulaş (xx), Jeroen (xx), Vahit Emre (xx) (Volkanxx/ libero, Serkan xx, Cüneyt xx, İvan xx, Dijk xx, Refa Yılmaz xx)
SETLER: 25-19, 25-23, 25-21
SÜRE: 79 Dakika (22, 31, 26 )
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, galibiyet serisini sürdürdü. Turuncu lacivertliler, lider Ziraat Bankasını 3-0 gibi net skorla yenerek haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.
Taraftarının desteğini alan İnegöl Belediyespor lider karşısında setleri 25-19, 25-23 ve 25-21 kazandı.
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