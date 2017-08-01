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İnegöl Belediyespor voleybolda sezonu açtı

YENİ sezonda Efeler Ligi ile birlikte Balkan Kupasında da mücadele edecek İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı sezon açılışını yaptı. 2016-2017 sezonunda Efeler Ligindeki 5’inci yılında Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde eden ve yeni...

İnegöl Belediyespor voleybolda sezonu açtı
YENİ sezonda Efeler Ligi ile birlikte Balkan Kupasında da mücadele edecek İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı sezon açılışını yaptı.
2016-2017 sezonunda Efeler Ligindeki 5’inci yılında Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde eden ve yeni sezonda lig maratonuyla birlikte Balkan Kupasında mücadele verecek olan İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezon hazırlıklarının startını verdi.
Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde Baş Antrenör Levent Zoroğlu nezaretinde sezon açılışını yapan Turuncu Lacivertli takıma, ilk gününde Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alinur Aktaş ile yöneticiler de eşlik etti. Kurban kesilip dualar edilerek yeni sezonun startı verildi.
Antrenman öncesi sporcularla görüşen Başkan Ali Nur Aktaş, “Hep beraber çok keyifli sezon geçireceğiz. Bu heyecanı sizler yaşarken, aynı zamanda İnegöl’dekivoleybol severlere, bu işin izleyicilerine ve bütün şehre, yönetici arkadaşlarımıza ve bizlere de yaşatacaksınız inşallah.Bu sene Balkan Kupasında oynayacağız. Efeler Ligindeki 5’inci yılımızda Avrupa’da boy göstermek bizim için çok ciddi bir ayrıcalık” dedi.

FOTOĞRAF

 

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