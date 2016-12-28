İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 3-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()-
SALON : İnegöl
HAKEMLER: Erdal Akıncı (xxx), Yasin Okumuş(xxx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR : Mehmet (xxx), Gökhan (xxx), Husaj (xxx),
İbrahim (xx), Niels (xxx), Dmitrii (xx), (Cansın xx/ libero, Salih
xx, Tunç xx, Caner Demirci xx, Caner Çiçekoğlu xx,Görkem x)
TOKAT BELEDİYE PLEVNE : Hasan (xx), Hakan Polat (xx),
Statsenko (xx), Martin (xxx), Murat Palavar (xxx), Göktuğ (xx) (Andac/ libero xx,Mesih xx, Ertan xx, Burak x)
SETLER: 22-25, 25-19, 25-08, 25-19
SÜRE: 94 dakika (27, 24, 20, 23)
Efeler Ligi 2016-2017 Erkekler Kupa Voley’de İnegöl Belediyespor kendi evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi. Geçtiğimiz hafta Tokat’ta yapılan karşılaşmayı da 3-2 kazanan turuncu mavili ekip, Balıkesir’de yapılacak finallerde mücadele etme hakkını kazandı.
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