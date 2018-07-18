İnegöl Belediyespor, smaçör Kemal Kıvanç Elgaz'ı transfer etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()



VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Kemal Kıvanç Elgaz'ı transfer etti.

TVF Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor transferlerine devam ediyor. Bursa temsilcisi bu kez Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Kemal Kıvanç Elgaz'ı kadrosuna kattı. Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Transferlerimizi tamamlayarak takımımızı hazır hale getiriyoruz. Belediyespor hedefleri olan geçmiş yıllarda ülkemize Balkan Kupasını kazandıran bir takımımız. Bu sene yine Avrupa hedefiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Bugün 4 numara smaçör mevkisinde oynayan Kemal Kıvanç Elgaz kardeşimizle anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi 1986 doğumlu 1.98 boyunda. Geçen sezon Afyon Belediyespor'da oynamıştı. Bu sezon terini inşallah İnegöl Belediyespor'umuz için dökecek. Kendisi Galatasaray altyapısından yetişen, 128 kez milli olmuş bir oyuncumuz. Başarılı bir sezon geçirmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Kendisine şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Kemal Kıvanç Elgaz ise, "Öncelikle bu fırsatı bu şansı bana tanıdıkları için kulüp başkanımıza, yöneticilerimize ve herkese teşekkür ediyorum. İnegöl voleybolun artık mihenk taşlarından biri oldu. Burada ter akıtmak, burası için mücadele etmek benim için onur verici olacaktır. İnşallah üzerime düşeni en iyi şekilde gerçekleştiririm. Benden bekleneni layıkıyla yerine getiririm. Bu sene kupalarımıza yenilerini katarız inşallah. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Elgaz, daha sonra kendisini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

FOTOĞRAFLI