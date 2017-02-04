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İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango: 3-1

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () SALON: İnegöl Spor salonu HAKEMLER: Ozan Cağı Sarıkaya (xxx), Ali Bağde (xxx) İNEGÖL BELEDİYESPOR: Caner (xxx), Husaj Gazmend (xxx), İbrahim Ersin (xxx), Niels Klapwijk (xxx), Dmitri Bahov (xxx), Mehmet (xxx)...

İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango: 3-1

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()
SALON: İnegöl Spor salonu
HAKEMLER: Ozan Cağı Sarıkaya (xxx), Ali Bağde (xxx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Caner (xxx), Husaj Gazmend (xxx), İbrahim Ersin (xxx), Niels Klapwijk (xxx), Dmitri Bahov (xxx), Mehmet (xxx) (Özer Özge xxx-Beytullah xxx/libero, Cansın xxx, Görkem xxx)
MALİYE PİYANGO : Gjorgiev (xxx), İzzet (xx), Uğur (xxx), Oliver Venno (xx), Antti Siltala (xx), Muhammet (xxx) (Murat xxx/libero, Sercan xx, Samet xx, Mihajlo Stankovic xx, Ceyhun xx)
SETLER: 25-21, 15-25, 25-18, 25-23
SÜRE: 116 dakika ( 28 - 24 - 27 - 37)
KIRMIZI KARTLAR: 4.set (Caner- İnegöl Belediye, Murat- Maliye Piyango)

Efeler Voleybol Ligi’nde İnegöl Belediyespor, çekişmeli geçen maçta Maliye Piyango Spor Kulübü’nü 3-1 yendi.
Başkent ekibi karşısında ilk seti 25-21 kazanan İnegöl Belediyesyor, ikinci sette üst üste hatalar yapınca seti 25-15 kaybetti. Taraftarının desteğiyle etkili oynayan İnegöl ekibi setleri 25-18 ve 25-23, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

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