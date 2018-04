İnegöl Belediyespor, Hüseyin Koç'u kadrosuna kattı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

TVF Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor ilk dış transferini Galatasaray HDI Sigorta'dan milli pasör Hüseyin Koç'u transfer ederek yaptı.

TVF Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, kadrosunu Hüseyin Koç transferiyle güçlendirdi. İnegöl Belediyespor A Takım Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuhi Solak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Kendisinin kalitesinden de oyunculuğundan da bahsetmeye zaten gerek yok. Bize katkı yapacağını ve bizi yukarılara çekeceğine inandığımız bir transfer olacak. Hüseyin'le birlikte yeni yıla iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyoruz. İnşallah iyi oyuncularla da altını, etrafını dolduracağız. Geçen yıldan daha başarılı bir sezon geçirme temennisiyle bu hazırlıkları yapıyoruz. Hüseyin Koç, Bursa doğumlu. 250'nin üzerinde milli maça çıktı. Birçok büyük kulüpte oynadı ve şampiyonluklar elde etti. Bu yıl da bizimle beraber olacak. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Allah kaza, bela, sakatlık vermeden başarılı bir sezonu bize nasip etsin. Ben bizi tercih ettiği için ve fedakarlık yaparak geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah Allah utandırmaz" dedi.

HÜSEYİN KOÇ: "26 YIL SONRA BURSA'YA DÖNÜYORUM"

İnegöl Belediyespor'a geldiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Hüseyin Koç ise "26 yıl önce voleybola başladım. Bir gün Bursa topraklarına geri döneceğimi biliyordum. Babam Bilecik Bozüyük doğumlu. Ben kendim Bursa doğumluyum. Şu an iki şehrin tam arası olan İnegöl'deyim. En son oynamak istediğim kulüplerden bir tanesiydi İnegöl Belediyespor. Bugün bu gerçekleşiyor. 26 yıl sonra Bursa'ya dönüyorum. Kimseyi mahcup etmeyeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bursa'da var oldum, Hüseyin Koç oldum. Buraya emekliliğe gelmedim. 26 yıllık tecrübemi, oyunculuğumu, ağabeyliğimi takıma yansıtacağım. İnegöl Belediyespor zaten herkesin çekindiği bir takım. Çünkü her yıl iyi kadro kurup, ligde çok iyi yerlere geliyor. Balkan kupasını kazanmaları zaten bunun bir örneğidir. Çünkü 10 yıllık kulüp olmalarına rağmen 100 yıllık kulüplerle yarışıyorlar ve bence doğru yoldalar. Geçmişte yaptığım her şey gelecekte yapacaklarımın teminatı. Bu yıl benim için çok önemli. O yüzden İnegöl Belediyespor adına oynamaktan gurur ve onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Koç, daha sonra kendisini bir yıllığına turuncu lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

