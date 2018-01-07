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İnegöl Belediyespor - Halkbank: 0-3

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()  SALON: İnegöl HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Kadir Girente İNEGÖL BELEDİYESPOR: İbrahim Ersin Başaran, Niels, Antanovich, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Gazmend Husaj (Caner Dengin, Mehmet Almaz,...

İnegöl Belediyespor - Halkbank: 0-3

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),() 

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Kadir Girente
İNEGÖL BELEDİYESPOR: İbrahim Ersin Başaran, Niels, Antanovich, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Gazmend Husaj (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Tunç Ayhan, Ceyhun Tendar, Mustafa Kırıcı)
HALKBANK: Raydel, Burutay Subaşı, Samet Faik Güneş, Chernokozhev,  Petric, Emre Batur ( Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Cam, Lucas
SETLER: 28-30, 23-25, 24-26
SÜRE: 101 Dakika (44,27,30)

TVF Efeler Ligi'nde 12'nci hafta maçında İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmada salonun ısıtıcılarından 2 tanesi patladı. Oyuncular ve seyirciler bir süre gerginlik yaşarken, daha sonrasında karşılaşmaya devam edildi. Bu sonucun ardından İnegöl Belediyespor, ligdeki 8'inci mağlubiyetini alırken, Halkbank ise 10'uncu galibiyetini alarak zirve yarışını sürdürdü.

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