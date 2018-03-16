İnegöl Belediyespor, gözünü önümüzdeki sezona çevirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

İnegöl Belediyespor, Efeler Ligi'nde Baraj Etabı'nı lider bitirirken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı açıklamada, "Güzel maçlar oynadık ama şansız sakatlık ve talihsiz maçlar sonucunda ligi istediğimiz yerde bitiremedik. Güzel bir yapılanma ile gelecek sezon Efeler Ligi'nde iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Sezona Balkan Kupası'nı müzesine götürerek başlayan İnegöl Belediyespor, şansız sakatlık ve talihsiz maçlar sonucunda istediği yerde bitiremediği Efeler Ligi'ni, Afyonkarahisar'da düzenlenen baraj etabı maçlarında rakiplerini art arda yenerek mağlubiyet yüzü görmeden lider tamamladı. Ligde oynadığı 22 maçta topladığı 25 puan ile 26 puanlı Jeopark Kula Bld., 8 puanlı Beşiktaş ve ligde henüz puanla tanışamayan TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik takımları ile Baraj Etabı'nda mücadele eden Belediyespor namağlup olarak baraj etabını lider bitirdi.

EFELER LİGİ'NDE HEYECAN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

İnegöl Belediyespor takımının oynadığı Baraj Etabı maçları sonrası açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Voleybol takımımız elde ettiği bu sonuçla 2018-2019 yılında da Efeler Ligi'nde mücadelesine devam edecek. Zaten düşen takımların yüksek oranda belli olduğu bir ortamda Afyon'da maçlarımızı oynadık. Oyuncularımız tüm güçlerini sahada ortaya koyarak yenilgisiz bir şekilde maçları bitirme başarısı gösterdiler. Kendilerini göstermiş oldukları bu başarılarından dolayı tebrik ederken, bu güzel oluşumun isimsiz kahramanları olan teknik heyetimize ve belediye sporumuzun değerli yönetimine de hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

SEZONUN DEĞERLENDİRMESİ

Sezona Balkan Kupasını kazanarak başladıklarını hatırlatan Taban, "İnegöl'de düzenlenen Balkan Cup'ın zorlu müsabakaları sonucunda turuncu lacivertli temsilcimiz kupanın sahibi olmuştu. Avrupa'da yolumuza CEV Challenge Kupası'nda devam etmiştik. Kupada Yunanistan'ın Olympiakos takımına altın sette kaybettik. Avrupa'dan o şekilde elendik. Avrupa'da yakaladığımız bu başarıyı ligde ne yazık ki devam ettiremedik. Güzel maçlar oynadık ama şansız sakatlık ve talihsiz maçlar sonucunda ligi istediğimiz yerde bitiremedik. Ve sonuçta Afyon'daki baraj etapları sonucunda rakiplerimize karşı namağlup olarak gelecek sezonda Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandık. Güzel bir yapılanma ile gelecek sezon efeler liginde iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

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