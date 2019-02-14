İnegöl Belediyespor, Fazıl Demirci ile anlaştı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA), () -

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, antrenör Fazıl Demirci ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, başkanvekili Eşref Yiğit, voleybol şubesinden sorumlu başkan yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile voleybol şube sorumlusu Uğur Şencan katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan Yiğit, "Bilindiği gibi ligde istediğimiz sonuçları alamadığımız için Gökhan Öner hocamızla karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmıştık. Ekibimiz bir taraftan hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Arkas Spor maçı hazırlıklarını sürdürürken, yönetim kurulu olarak biz hoca arayışlarımıza başlamıştık. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde Fazıl Demirci hocamızla anlaşmaya karar verdik. Hocamız voleybolculuğunda bir çok başarıya imza attıktan sonra aralıksız 16 yıl boyunca Arkas Spor'da görev aldı. Uzun yıllar yardımcı antrenörlük yaptığı Arkas Spor ile bir çok başarıya da imza attı. Biz hocamıza güveniyoruz. En kısa sürede takımımızın çıkış yakalayacağından eminiz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"İNEGÖL'ÜN İFTİHAR EDECEĞİ BİR TAKIM DOĞACAK"

Antrenör Fazlı Demirci ise, "Çok iyi bir kulübe, tabanı mükemmel olan bir kulübe, voleybolun lokomotifi olabilecek bir kulübe geldim. Şu anda beklenilen yerde olmamasına rağmen oyuncu kalitesi, başkanından oyuncusuna varıncaya kadar herkesin çok kalitede bir topluluğun olduğu bir yere geldim. Burada ilk hedefimiz tabiri caizse kafasını yerden yukarı kaldırmak ve ligde kalmak. Ondan sonrada İnegöl seyircisine mükemmel bir takım seyrettirmek. Çok büyük hedeflerle bu kulübe geldim. Bu kulüpte hem ben doğacağım hem de İnegöl'ün iftihar edeceği bir takım doğacak. Buna vesile olan başta başkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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