İnegöl Belediyespor'da transfer atağı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), () – YENİ sezonda Balkan Cup'ta

mücadele edecek olan Voleybol Efeler Ligi ekibi İnegöl

Belediyespor'da yönetim, iç transferde 6 oyuncusuyla anlaşma sağladı.

ANTANOVİCH GÜNDEMDE

İnegöl Belediyespor, dış transferde 6 yıldır İstanbul Büyükşehir

Belediyespor'da forma giyen Belearus’lu smaçör Siarhei Antanovich ile

prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı. 1,96 metre boyunda ve 31 yaşındaki smaçör için önümüzdeki günler içinde resmi imza töreni düzenleneceği bildirildi.

YUVADA KALDILAR

İç transferde orta oyuncular Mehmet Almaz, Cansın Hacıbekiroğlu,

Cansın Çınar, köşe oyuncusu Salih Özdemir ve Pasör Çaprazı Tunç Ayhan ve Niels Klapwijk önümüzdeki yıl için prensipte anlaşmaya varıldı. Pasör çaprazı Niels Klapwijk ile prensipte anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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