İnegöl Belediyespor - Beşiktaş: 3-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa) ()
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xxx), Yasin Okumuş (xxx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gazmend (xxx), Görkem Sertel (xxx), Niels (xxx), Bahov (xxx), İbrahin Ersin (xxx), Gökhan (xxx) (Beytullah xxx/ libero, Tunç xxx, Mehmet xxx)
BEŞİKTAŞ: Macias (xxx), Milos (xxx), Erhan (xxx), Martin (xxx), Batuhan (xxx), Ferhat (xxx) (Nuri xxx/libero, Çağlar xx, Fatih xx, Fırat Filiz xx, Oğuzhan xx)
SETLER: 22-25, 25-18, 27-25, 25-21
SÜRE: 111 dakika (28, 23, 32, 28 )
Voleybol Efeler Liginde İnegöl Belediyespor sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 3-1 yenerek Avrupa kupalarına katılabilme yolunda umutlandıı.
Son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sonrasında İnegöllü sporseverlerin ilgi gösterdiği maçın ilk setini konuk Beşiktaş 22-25 kazandı. İnegöl Belediyespor, çekişme içerisinde geçen setlerde son bölümde az hata yapınca s25-18, 27-25 ve 25-21’lik setlerle rakibini 3-1 yenmeyi başardı.
FOTOĞRAFLI