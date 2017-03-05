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İnegöl Belediyespor - Beşiktaş: 3-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa) () SALON: İnegöl HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xxx), Yasin Okumuş (xxx) İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gazmend (xxx), Görkem Sertel (xxx), Niels (xxx), Bahov (xxx), İbrahin Ersin (xxx), Gökhan (xxx) (Beytullah xxx/ libero,...

İnegöl Belediyespor - Beşiktaş: 3-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa) ()
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xxx), Yasin Okumuş (xxx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gazmend (xxx), Görkem Sertel (xxx), Niels (xxx), Bahov (xxx), İbrahin Ersin (xxx), Gökhan (xxx) (Beytullah xxx/ libero, Tunç xxx, Mehmet xxx)
BEŞİKTAŞ: Macias (xxx), Milos (xxx), Erhan (xxx), Martin (xxx), Batuhan (xxx), Ferhat (xxx) (Nuri xxx/libero, Çağlar xx, Fatih xx, Fırat Filiz xx, Oğuzhan xx)
SETLER: 22-25, 25-18, 27-25, 25-21
SÜRE: 111 dakika (28, 23, 32, 28 )

Voleybol Efeler Liginde İnegöl Belediyespor sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 3-1 yenerek Avrupa kupalarına katılabilme yolunda umutlandıı.
Son haftalarda alınan başarılı sonuçlar sonrasında İnegöllü sporseverlerin ilgi gösterdiği maçın ilk setini konuk Beşiktaş 22-25 kazandı. İnegöl Belediyespor, çekişme içerisinde geçen setlerde son bölümde az hata yapınca s25-18, 27-25 ve 25-21’lik setlerle rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

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