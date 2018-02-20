İnegöl Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA),() -
SALON: İnegöl Spor Salon
HAKEMLER : Ali İhsan Gözü (xxx), Ali Bağde (xxx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu(xxx), Gökhan Çatal(xxx), Gazmend Husaj(xxx), Mehmet Almaz(xxx), Niels Klapwijk (xxx), Mustafa Kırcı(xxx), Berkay Bayraktar (xxx)(L), Siarhei Antanovic (x), Anıl Tokat (x)
BEŞİKTAŞ: Muhammet Delibaş (xx), Ahmet Tümer (xxx), Mithat Uykan (x), Batuhan Avcı (xx), Muhammet Arslan (x), Onur Soydan (xx), Oguzhan Altıntaş (x)(L), Murat Uc, Ahmet Boz (x), Alican İlker Çakır (x), Baran Yılmaz (x), Serhat Baş (x)
SETLER: 25-14, 25-12, 25-16
SÜRE: 60 dakika (19, 20, 21)
Efeler Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında İnegöl Belediyespor evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0 yendi.
(FOTOĞRAFLI)