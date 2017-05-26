İnegöl Belediyespor'a Ceyhun'dan 1 yıllık imza

VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango'nun pasörü Ceyhun Tendar'ı transfer etti.İnegöl Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Nuhi Solak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "İnegöl Belediyespor olarak pasör transferini gerçekleştiriyoruz. Ceyhun Tendar, Arkasspor altyapısından yetiştikten sonra Yenişehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Maliye formalarını giydi. Bu sene de bizimle beraber olacak. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. Kendisini 1 yıllığına turuncu lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Ceyhun Tendar ise şunları söyledi:"ÖNCELİK BALKAN KUPASI""Öncelikle hedefi olan takıma geldiğim için çok mutluyum. Güzel bir takım kuruldu. Umarım öncelikle Balkan Kupası'nı kazanıp Challenge Cup'ta olabildiğimizen yukarılara çıkmayı amaçlıyoruz. Umarım sezon boyunca her şey güzel gider."

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