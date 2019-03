INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 2'inci kez Türkiye'de

İstanbul

Türkiye, ikinci kez, dünya çapında en fazla sporcu katılımı ile gerçekleşen Paralimpik Avrupa Şampiyonası olan "9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası"na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ev sahipliğiyle gerçekleşecek olan şampiyonada 10 ülkeden 150 sporcu yarışacak.

Dünya çapında 2 yılda bir düzenlenen ve en yüksek sayıda sporcu katılımının olduğu Paralimpik Avrupa Şampiyonası olan"9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası" bu yıl, 6-11 Mart 2019 tarihleri arasında, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ev sahipliğinde, Türkiye'nin yanı sıra

9 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek olan Şampiyona'ya 150 sporcu katılacak.

ŞAMPİYONAYA 17 MİLLİ ÖZEL SPORCUMUZ İLE KATILIYORUZ, ŞAMPİYONA HEDEFİ 20 MADALYA

2013 yılından sonra 2.'inci kez İstanbul TAF Ataköy Atletizm salonunda organize edilen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi WishMore Hotel'de düzenlenen basın lansmanında sözlerine özverilerinden dolayı sporculara teşekkür ederek başlayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı, Türkiye Özel Sporcular Milli Takımımızla şampiyonaya 17 Milli özel sporcumuz ile katılıyoruz. Bu Şampiyona'nın bir başka özelliği de dünyada ilk defa Özel Sporcularımız, bu Şampiyona'da Mental ve Down olarak iki ayrı kategoride yarışacak. Türk sporcularımız Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz, Faroe Adaları ve Norveçli sporcular ile müsabaka edecekler. Ev sahipliğini ülkemizin üstlendiği şampiyona hazırlıkları günde çift idman ile Teknik ve Milli sorumlular kadromuzun nezaretinde gerçekleşti. Desteğimizi birebir idmanlara katılarak, her zaman sporcularımızın yanlarında olmaya çalışarak en üst seviyede gösterdik. Milli Takımımızda moraller en üst seviyede. Sporcularımız 2018 ve öncesi katılmış oldukları müsabakalarda; Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanarak İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çektirme gururunu bizlere yaşattılar." dedi.

HEDEFİMİZ 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI

Özel sporcular federasyonu olarak yapmış oldukları master plan çerçevesinde 2020 ve 2024 Paralimpik oyunlarına performans sporcusu hazırlamak için A-B-C Milli Takım kadroları oluşturduklarını belirten Aydın, "Milli Takım sporcularımız antrenörlerimizce illerinde ve şampiyonalarda takip ve antrene edilmekte. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda

34 kategoride yapılacak olan müsabakalarda 20 üzerinde madalya (altın/gümüş/bronz) kazanmak amacı ile hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Otizmli, mental ve down sendromlu çocukların sosyalleşmesi ve toplumda rol model bireyler olmaları açısından en önemli araç spordur. Her özel bireyin yapacağı bir spor branşı mutlaka vardır. Tüm özel çocuklarımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları" diye konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'muzun her yıl yapmış olduğu bölge ve Türkiye şampiyonalarında Milli Takım antrenörlerimizce yapılan değerlendirmeler neticesinde başarılı ve gelecek vaat eden sporcular belirleniyor. Sporcularımızı Milli Takım kamplarına davet ediyoruz. Ayrıca sporcularımızın uluslararası turnuva ve şampiyonalara katılımlarını destekleyerek tecrübe kazanmaları ve gelişimlerini sağlıyoruz. Tüm bu şampiyona ve kamplara katılan sporcu ve antrenörlerin konaklama, yol ve spor malzeme giderleri federasyonumuzca karşılanıyor. Federasyon olarak özel sporcularımızı yetiştirmek üzere yetenekleri keşfetmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Sporcularımızı himayesine alıp bize verdiği destek ile altın çağını yaşayan Özel Sporcularımız bir kez daha ülkemizin, milletimizin gururu olacaktır" dedi.

"ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI"

Şampiyona hazırlıklarını yerinde izleyerek özel sporcularımızla sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın , "06-11 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Şampiyonanın son hazırlıklarını yapan Milli Takımlarımızda hedef Avrupa Şampiyonlukları, Teknik ve Milli Takımlar kurullarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda inşallah en iyi şekilde dereceler elde edeceğiz bunun için var gücümüz ile çalıştık. Ülkemizi temsil edecek olan bu özel yavrularımızı desteklemek amacı ile tüm halkımızı ve Özel Sporcularımıza gönül veren herkesi yapılacak olan Şampiyona'ya davet ediyoruz. Şimdi birlik zamanı" diye ekledi.

7 Mart Perşembe günü saat 20.30'da WishMore Hotel'de yapılacak olan açılış seremonisi ile başlayacak olan 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası müsabakaları 8-9-10 Mart tarihlerinde İstanbul TAF Ataköy Atletizm salonunda yapılacak.

9.İNAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Müsabaka programı:

8 Mart 20019 Cuma - Saat: 12:00/18:00 saatleri arası

9 Mart 2019 Cumartesi - Saat 12:00/20:00 saatleri arası

10 Mart 2019 Pazar - Saat 11:00/16:00 saatleri Atletizm bölümü

Otizmli sporcular ve federasyondaki diğer Özel Sporcuların bu şampiyonaya katılmadan önce Dünyadaki başarılar şöyle:

Esra Bayrak - 2018 salon Dünya şampiyonu

Muhsine GEZER - 2018 Dünya şampiyonu

Sevim DEMİRCAN - 2018 Dünya şampiyonu

Yasemin KESKİNSOY - 2018 Dünya şampiyonu

Onur KOPUZLU - 2018 Dünya 3.'cüsü

Merve UZUN - 2018 Down Sendromlular Dünya 3.'cüsü

4x100 Kadın Bayrak Takımı - 2018 Dünya Salon 2.'ciliği / 2018 INAS Avrupa oyunları şampiyonu 1.'ciliği