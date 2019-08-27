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IMOK Tırmanma Kupası'nda büyük çekişme
İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen İMOK Tırmanma Kupası'nda 2'nci etap yarışları Menemen Haykıran ve Çukurköy arasında 3 çıkış üzerinden yapıldı. 5.6 kilometre uzunluğundaki parkurda 15 otomobil,...
SPOR 27.08.2019, 11:18
İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen İMOK Tırmanma Kupası'nda 2'nci etap yarışları Menemen Haykıran ve Çukurköy arasında 3 çıkış üzerinden yapıldı. 5.6 kilometre uzunluğundaki parkurda 15 otomobil, 4 kategoride kıyasıya yarıştı. Sıcak havaya rağmen yarış severlerin ilgiyle takip ettiği ve büyük heyecan içinde geçen organizasyonda Kategori 1'de Hakan Kerci birinci, Kemal Çetinkaya ikinci, Mehmet Başer üçüncü oldu. Kategori 2'yi Mustafa Nazik birinci, Alper Akgün ikinci, Orçun Nural üçüncü tamamladı.
Kategori 3'te Murat Şen yarışı ilk sırada bitirirken, Hakan Akman ikinci, Hüseyin Yıldırım ise üçüncü oldu. Kategori 4'te ilk sırayı Serdar Sarıduman aldı. Sarıduman'ı Alpay Gülten ve Murat Soyçopur izledi. En iyi zaman kupasını ise Murat Soyçopur kaldırdı.
Şenlik havasında geçen organizasyon ödül töreniyle son bulurken İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "İkinci etabı da kazasız ve güzel görüntülerle kapattık. Kupanın 3. ve son yarışı 20 Ekim'de yapılacak. Emeği geçen, katkı koyan sponsorlarımıza, Menemen Belediyesi'ne, kurum ve kuruşlar ile yarışa katılan tüm pilotlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" dedi.
Kategori 3'te Murat Şen yarışı ilk sırada bitirirken, Hakan Akman ikinci, Hüseyin Yıldırım ise üçüncü oldu. Kategori 4'te ilk sırayı Serdar Sarıduman aldı. Sarıduman'ı Alpay Gülten ve Murat Soyçopur izledi. En iyi zaman kupasını ise Murat Soyçopur kaldırdı.
Şenlik havasında geçen organizasyon ödül töreniyle son bulurken İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, "İkinci etabı da kazasız ve güzel görüntülerle kapattık. Kupanın 3. ve son yarışı 20 Ekim'de yapılacak. Emeği geçen, katkı koyan sponsorlarımıza, Menemen Belediyesi'ne, kurum ve kuruşlar ile yarışa katılan tüm pilotlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" dedi.
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