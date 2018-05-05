Imoco Volley Conegliano - VakıfBank maçının ardından

Mustafa AKIN / Bükreş(Romanya),() -

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek final çıkan ilk takım oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu galibiyette takımdaki bütün oyuncular pay sahibi. Melis Gürkaynak aldığı sürede hep hazır durumda olduğunu gösterdi. Zhu Ting küçük bir sakatlıktan sonra devam etti. Acısına rağmen oynadı. Naz Aydemir Akyol soğuk kanlıydı. Gözde Kırdar çok iyiydi. Tüm oyuncularım iyiydi. Bu bir takım oyunu'' dedi.

GUIDETTI: "TAKIMIMA, VAKIFBANK GİBİ OYNADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Imoco Volley Conegliano'nun gücü ile ilgili konuşan Gudetti, ''Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Nasıl oynadıklarını biliyorduk. Açıkçası bizden daha iyi oynuyorlar ve Avrupa'nın en iyi takımı olduklarını söyleyebilirdim. Hızlılar, atakta iyiler ve herkes skor yapabiliyor. Maçta 2-0 öne geçtikten sonra bir düşüş yaşadık. Bizim için zorlu bir periyot oldu. Tie-break setinde maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımı, VakıfBank gibi oynadıkları için tebrik ediyorum. Şimdi yarın final var" şeklinde konuştu.

Guidetti, Zhu Thing'in durumuyla ilgili, "Zhu Thing'in sakatlığı tabii ki yarınki final öncesi önemli ama ben ekibime güveniyorum. Mutlaka onu iyileştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Ama biz hazırlanacağız ve oyuncularım onun açığını kapatmak için biraz daha fazlasını sahaya yapmaya çalışacaklardır'' diye konuştu.

NAZ AYDEMİR AKYOL: "TAKIMIN GÜCÜ, KARAR SETLERİNDE DAHA FAZLA ORTAYA ÇIKIYOR"

Yarı finallerin hiçbir zaman kolay olmadığını aktaran Naz, ''Biz artık takım olarak altıncı kez üst üste buradayız. Benim onuncu Final Four'um. 2-0 öne geçtikten sonra çok açık ara farkla iki set verdik ama bizim takımın gücü karar setlerinde daha çok belli oluyor. Bütün takım arkadaşlarımı böyle kritik geçen bir sette çok iyi oynayarak kazandığımız için tebrik ediyorum'' dedi. Naz ayrıca finalde kiminle karşılaşacaklarını düşünmediklerini ve tek düşüncelerinin yarınki final için dinlenmek olduğunu dile getirdi.

VakıfBanklı oyuncu Naz Aydemir Akyol, 2-0'dan sonra 2 set verdiklerini belirterek, ''Maçta 2-0 öne geçtikten sonra açık ara farkla 2 set verdik. Takımın gücü, karar setlerinde daha fazla ortaya çıkıyor. Bu kadar başa baş geçen tie-break setini çok iyi oynayarak kazandığımız için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk ve 2-0 öne geçtikten sonra da kolay bitmeyeceğini biliyorduk. Şu anda tek istediğimiz dinlenmek. Kim bize rakip olursa, yarın kazanmak için karşısına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MELİS GÜRKAYNAK: "ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Melis Gürkaynak ise "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Imoco Volley çok güçlü bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Maçta 2-0 öne geçtik, ardından da büyük bir düşüş yaşadık ve skor eşitlendi. Oradan çevirip bu maçı almak çok önemliydi. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bugün kazandık ama bitmedi. İnşallah yarın da aynı performansı ve sabrı ortaya koyarız'' diye konuştu.

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