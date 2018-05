Imoco Volley Conegliano - Galatasaray maçının ardından

Ataman Güneyligil: ''Utanç duyulacak bir skor''

Bükreş(Romanya)

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Imoco Volley Conegliano'ya 3-0 yenilerek organizasyonda dördüncü olan Galatasaray'da başantrenör Ataman Güneyligil, ''Utanç duyulacak bir skor açıkçası. Ben de o utancı duyuyorum'' dedi.

Oyun olarak çok kötü olduklarını ifade eden Ataman Güneyligil, ''Dünkü oyunu bugün oynasaydık bugün de kaybederdik açıkçası. Konsantre olarak diğer 3 takım da bizden iyi durumdaydı. Biz sanki tatile çıkmış gibi, anlayamadığım bir sebepten dolayı kimseyi de suçlamak istemiyorum artık turnuva bittikten sonra. Buraya geldiğimiz zaman herkeste buraya gelmenin başarı olduğu konusunda hem fikir vardı ama ben bir final ve şampiyonluk hedefim olduğunu her zaman her yerde dile getirdim. Fakat yetinmemek lazım bazı şeylerle. Takımım, teknik ekibim, biz herhalde yetindik Final Four'la. Demek ki biz kontağı Novara maçında kapatmışız ki Fenerbahçe serisini ve burayı çok kötü oynadık. Utanç duyulacak bir skor açıkçası. Ben de o utancı duyuyorum. Neslihan ve Seda hakkında konuşmak istiyorum. Bugün onların son maçıydı. Onlara voleybol dışı hayatlarında bundan sonra başarılar diliyorum. İkisi ile de çalışmak benim için çok büyük zevkti'' dedi.

NESLİHAN DEMİR GÜLER: ''HAYATIMDA İLK DEFA ÖNÜMDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM''

Voleybol kariyerine son veren Neslihan Demir Güler, gözyaşlarını tutamayarak yaptğı açıklamasında, ''Hayatımda ilk defa önümde ne olduğunu bilmiyorum. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin'' dedi

''ÜZERİMDE EMEĞİ GEÇEN HERKES HAKKINI HELAL ETSİN''

Neslihan, kariyerinde geride ne bıraktın sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Bir omuz, iki diz, iki bilek bıraktım herhalde. Çok da bir şey bıraktığımı düşünmüyorum. Çok keyif aldığım bir şey yaptım. Ama bizim için bunu yapabilmek sınırlı. Elimden geleni yaptım. Benim üzerimde emeği geçen herkes hakkını helal etsin.''

''FİNAL OYNAMAYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM''

Final Four'da daha iyi olabileceklerini dile getiren Neslihan, ''Final oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama bazen bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Kontrolünüzden çıkıyor her şey ve olmuyor. Ben gelmeden önce bir sakatlık yaşamıştım. İki tane iğne olup çıktım maça ama yine de bir şey yapmadım. Olmayınca olmuyor. 24 senede bunu öğrendim. Hepsiyle oynamak benim için büyük bir şans. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir yıldı. Kariyer planlaması ile ilgili hayatımda ilk defa yarın ne yapacağımı bilmiyorum'' diye konuştu.

SEDA ASLANYÜREK: ''DÜNKÜ MAÇI KAZANMAYI VE BUGÜN FİNAL OYNAMAYI BEKLİYORDUK''

Seda Aslanyürek ise yaptığı açıklamada, ''Açıkçası buraya dördüncü olmaya gelmedik. Dünkü maçı kazanmayı ve bugün final oynamayı bekliyorduk. Ve bu şekilde bırakmayı hedefliyorduk. Ama dünkü maçı kaybedince açıkçası moraller çok bozuldu. Çok kısa bir süre olduğu için toparlayamadık. Mental anlamda sıkıntı yaşadık o yüzden maça başlarken de. Dediğim gibi bu şekilde bittiği için biraz burukluk var'' dedi.

''İNŞALLAH BUNDAN SONRA YENİ NESİLLER ÇITAYI DAHA DA YUKARIYA TAŞIR''

Kendini bildi bileli voleybol oynadığını ve bundan sonrasının nasıl olacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını dile getiren Seda, ''Şu an çok fazla anlamıyoruz. Herhalde gün geçtikçe daha fazla anlayacağız. Kariyerimize birçok şey sığdırdık. Birçok şey kazandık, birçok şey kaybettik. Hepsi çok güzel şeylerdi. İnşallah bundan sonra yeni nesiller çıtayı daha da yukarıya taşır'' diye konuştu.

''EVİMİZE GİTTİĞİMİZDE KİMSE BİZİ ARAMADIĞINDA ANLAYACAĞIZ HERHALDE''

Duygularını çok fazla belli edemediğini ve her şeyi içinde yaşadığını ifade eden Seda, ''Zor bir sezon oldu. Ondan dolayı biraz sezonun bitmesini bekliyorduk. O yüzden herhalde şu anda çok fazla bir şey anlamıyoruz. Evimize gittiğimizde kimse bizi aramadığında anlayacağız herhalde'' şeklinde konuştu.

''ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIK''

Çok şanslı olduğunu aktaran Seda şu ifadeleri kullandı: ''Çünkü 80 jenerasyonunun değeri her anlamda daha farklıydı. Çok güzel işler yaptık. İnşallah yeni nesil daha da iyisini yapar. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Performanslarını daimi bir yere getirirlerse daha iyi noktaya geleceklerdir. İnşallah herkes istediği yere güzel performanslarla gelir.''

''TABİİ Kİ SPORUN İÇİNDE KALMAK İSTERİZ''

Seda bundan sonraki yaşantısı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: ''Önce biraz sakin vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Sonrasında tabii ki sporun içinde kalmak isteriz. Ne şekilde olur şu an hiçbir fikrim yok. Millilik nedeniyle antrenörlük belgesi hakkımız var mesela. Temmuz'da kursa gidip belgemi alacağım. Sporun içinde bir şekilde bir yerlerinden tutacağız.''

