İmamoğlu Veliefendi Hipodromunda 50. İBB Kupası ve 23 Nisan Kupası yarışlarını izledi

Gökhan ÇELİK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Veliefendi Hipodromu'nda 50'nci İBB Kupası ve 23 Nisan Kupası yarışlarını izledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. İmamoğlu'na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da eşlik etti. İmamoğlu yarışları şeref tribününden takip etti. Veliefendi hipodromunda koşulan İBB Koşusunu son olarak 19 yıl önce dönemin İBB başkanı Ali Müfit Gürtuna yerinde izlemişti.

Veliefendi Hipodromu'nda ilk olarak 50. İBB Koşusu koşuldu ve yarışı, jokey Özcan Yıldırım'ın bindiği 6 numaralı "Zafer Ateşi" isimli İngiliz atı kazandı. "Zafer Ateşi"nin sahibi Bedri Akbulut, şampiyonluk kupasını İmamoğlu'nun elinden aldı. İmamoğlu, daha sonra 34'ncü 23 Nisan Koşusu'nu izledi. Bu yarışı ise jokey Hışman Çizik'in bindiği 6 numaralı "Civan Tay" isimli Arap atı kazandı. Atın sahibi Mücahit Yıldızhan, kupasını öğrencilerin elinden aldı.

"SENEYE İŞBİRLİĞİ YÜKSEK OLACAK İNŞALLAH"

Yarışların ardından 'ya konuşan Ekrem İmamoğlu, "Veliefendi İstanbul'un markası bir alan. Hipodrom, buradaki yarışlar, gelenekler bu kadar değerli bir sürecin içinde İBB koşusu olduğunu duyunca mutlaka katılmak istedim. Bu görevi aldığımızın birkaç gün sonra geliştiği için, var olan sisteme eklendik ama seneye daha etkin bir günü nasıl tasarlarız diye mutlaka ortak hareket sözü aldık. Buranın hem İstanbul'a tanıtılması, hem hissedilmesi adına seneye işbirliği yüksek olacak inşallah" dedi.

"ATI ÇOK SEVERİM"

İmamoğlu, "Geleneksel bir yarış ama ben mutlaka katılacağım. Bu katılım İstanbul'un bir ritüellerinden birisi olsun. O şekilde katılmayı istiyorum. Veliefendi İstanbul'un önemli bir parçası. Yarışlar yüz yılı aşkındır bu süreç var. O bakımda biz mutlak burada kentimizi ve geçmişimizi temsil etme adına burada olacağız ve o günü özel bir gün haline getireceğiz. Daha önce at yarışları izledim ama özel bir alakam olmadı. Ama atı çok severim. Asaleti, duruşu ve insanla olan bağını ve atın duyguları ve sezileri çok değerlidir. Evimin ve ofisimin bir köşesinde at tablom vardır ve çok severim." şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmamoğlu'nun gelişi

- İmamoğlu'nun karşılanması

- İmamoğlu'nun yarışları izlemesi

- İmamoğlu'nun kazanana kupa takdim etmesi

- İmamoğlu ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler