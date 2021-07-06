İmam Hatipli Merve Akpınar Sosyal Medya'da gündem oldu!

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar'ın spor kariyerine başladığı sırada yaşadığı zorluklara ilişkin sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Spor kulüpleri Merve Akpınar'ın sözlerini paylaşarak genç sporcuya destek verdi.

Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldiği sırada DHA'ya yaptığı açıklamalar Twitter'da TT listesine girdi. Merve Akpınar'ın yaptığı açıklamalar Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş ve çok sayıda spor kulubünün sosyal medya hesaplarından paylaşılarak destek verildi. #MerveAkpınar'ın açıklamaları skısa süre içersinde Türkiye gündeminde ön sıralara yükseldi.

Spora ilk başladığında çevresindeki kişilerin sözlerini aktaran Merve Akpınar, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. 'Hayır, ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' dedim" ifadelerini kullandı:

"Hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum."