İM Kayserispor’da Trabzonspor mesaisi başladı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde futbolcular ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda konuşan Hikmet Karaman, "Alanyaspor ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. 15 saat önce sarıldığımız futbolcunun vefatı bizi derinden üzdü. Alanyaspor iyi bir takım. Evimizde kazanamadık ama 1 puan bizim için iyiydi" dedi.

Trabzonspor maçına da değinen Karaman, "Önümüzde 4 maç var. Ünal hocayı tebrik etmek lazım. Zor zamanda görev alıp kısıtlı kadro ile büyük işler yaptı. Trabzonspor bu sezon iyi işlere imza atan bir takım. Bizim takımımızda da geçen hafta aramızda olmayan Şamil ve Lopes takıma dönüyor. Hamle şansımız artacak inşallah bakıp göreceğiz" diye konuştu.

Antrenmanı izleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise "Alanyaspor maçından sonraki gün aldığımız haber bizi üzdü. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı ama maalesef oldu. Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Bizim için her maç önemli. Trabzonspor özellikle son haftalarda çok iyi oynayan bir takım. Kardeş bir kulübümüz. Taraftar arasında bir kardeşlik var. Biz geçtiğimiz hafta 11 kişiyi zor bulmuştuk. Bu hafta geçen haftaya nazaran biraz daha geniz kadro ile mücadele edeceğiz. Ben Trabzon’dan puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum” dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntü

- Erol Bedir'in konuşması

- Hikmet Karaman'ın konuşması

- Genel detay