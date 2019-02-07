İlkokul öğrencilerine Beşiktaş forması hediye edildi

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya)()-



SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bulunan Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu öğrencilerine, İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, Beşiktaş forması dağıttı. Formaları giyen öğrenciler Kartal pençesi yaparak 'En büyük Beşiktaş' tezahüratında bulundu.

Pamukova Pınarlıbacı Okul Müdürü Bayram Kaymış, öğrencilerin isteği üzerine İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül'e ulaştı. İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, öğrencilerin isteğini kırmadı ve Beşiktaş Kulübü'nden temin ettiği 150 adet forma ile Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu'na gelerek, öğrencilere tek tek Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş forması alan öğrenciler forma sevinçlerini 'En büyük Beşiktaş' tezahüratı ile dile getirdi. Minik bir öğrencinin Beşiktaş marşlarını ezbere söylemesi ise Şengül'ü duygulandırdı. Şengül, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın selamını getirdiğini ifade ederek, "Biz bu daveti aldığımızda çok duygulandık. Biran evvel Pınarlı Bacı Okulu'na gelmek istedik. Çocuklarımızı kırmayıp okulumuza geldik. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz" dedi.

Pınarlıbacı İlkokulu Müdürü Bayram Kaymış, Beşiktaş Kulübü ve İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül'e teşekkür ederek, kendilerini ve öğrencilerini çok mutlu ettiklerini söyledi.

Beşiktaş taraftarı olan Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser ile bir araya gelen İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, Keser'e futbolcuların imzalarının bulunduğu forma hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı öğrencilere forma dağıtması

-Açıklamalar

-Öğrencilerin kartal pençesi yaparak tezahürat atmaları



(FOTOĞRAFLI)