İSTANBUL-() Spor yazarı İlker Yasin'in kayınpederi Ö.Çetin Öngür vefat etmiştir. Merhum'un cenazesi yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.
İlker Yasin'in acı kaybı
İSTANBUL-() Spor yazarı İlker Yasin'in kayınpederi Ö.Çetin Öngür vefat etmiştir. Merhum'un cenazesi yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.
30 Temmuz 2017 Pazar 15:47
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