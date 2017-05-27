İlke Özyüksel, dünya rekoru kırarak bronz madalya kazandı

Ercan ATA / ANKARA, () - POLONYA'da devam eden Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında milli sporcu İlke Özyüksel, bronz madalya kazandı. Milli sporcu, kombinasyonda da gençler dünya rekorunu kırdı.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu'nun (UIPM) 25-29 Mayıs tarihleri arasında Polonya'nın Drzonkow kentinde organize ettiği Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında 24 ülkeden 103 sporcu mücadele etti. 36 sporcunun yarıştığı final müsabakalarında Türk sporculardan İlke Özyüksel 1341 puanla üçüncülüğü elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Özyüksel, kombinasyonda (koşu + atış) ise 580 puanla gençler dünya rekorunu kırdı. İpek Akşin ise 25'inci sırada kaldı.

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