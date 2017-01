İlk kez FIFA Kokartı takan Meler'in rol modeli Cüneyt Çakır

Halil Umut Meler: "Süper Lig'de gurur duyduğum hocalarım var"

Mete Kalkavan: "UEFA'da gruplarda düdük çalmak istiyorum"

FIFA kokartlı Süper Lig hakemi Mete Kalkavan, "Şu an Avrupa'da UEFA'da 2'nci kategori hakemiyim. Ön elemelerde düdük çalıyorum. Üst kategorilerde gruplarda düdük çalmak istiyorum" dedi.

FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan, ligin ilk devresi hakem tartışmalarının yoğun yaşanmasının sebeplerinden birinin de ülkenin geçtiği hassas dönemde insanların içinde bulunduğu duygusallık olduğunu dile getirdi. Herkesin şu anda çok hassas ve yaşanabilecek aksiliklere verilen reaksiyon miktarının biraz fazla olabildiğine değinen Kalkavan, "Çünkü benim düşüncem yapılan hakem hataları bundan önce ne kadar şiddetli ve sayısı fazlaysa bu sene de o kadar. Üç aşağı beş yukarı yapılan, yapılması beklenen hatalar aynı. O nedenle hakem hataları konusunda art niyet düşünmüyorum. Ama tabi ki yapılan hatalardan çıkarabilecek dersler var. Hem hatayı yapan kişinin kendi çıkaracağı ham arkadaşımızın yaptığı hatadan bizim çıkaracağımız dersler var. Amaç hataları en aza indirebilmek" diye konuştu.

İkinci devre sahada futbolcular ve hakemler adına sakatlık yaşanmamasını dileyen Kalkavan, ilk devrede bazı arkadaşlarının sakatlık yaşadığını anlattı. Cüneyt Çakır'ın şu anda Türkiye'de hakemlik yapanlar için çok güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Kalkavan, "Benim şahsi hedefim, hep basamak basamak düşünüyorum. Şu an olduğum yerden bir üst basamağa çıkmayı düşünüyorum, daha sonra üst basamakları hayal ediyorum. Şu an Avrupa'da UEFA'da 2'nci kategori hakemiyim. Ön elemelerde düdük çalıyorum. Üst kategorilerde gruplarda düdük çalmak istiyorum" dedi.

İLK KEZ FIFA KOKARTI TAKAN MELER'İN ROL MODELİ CÜNEYT ÇAKIR

İlk kez FIFA kokartı takan Halil Umut Meler, çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Kendini geliştirerek takmış olduğu kokartın hakkını vermek istediğini dile getiren Meler, iyi bir seminer geçirdiklerini ve ikinci yarıya hazır olduğunu kaydetti.

Meler, "Süper Lig'de gurur duyduğum hocalarım var. Bunlar her zaman benim rol modelim olmuştur. Onlardan çok şey öğrendim. İnşallah onlardan daha fazla şey öğrenmeye devam ederim. Cüneyt Çakır başta olmak üzere, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım, Tolga Özkalfa, Ali Palabıyık gibi isimler benim rol modelim olacak" dedi.

