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İlk finalist Olympiacos

Yunan ekibi CSKA Moskova'yı 82-78 yendi SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,()  THY Euroleauge Final-Four ilk maçında CSKA Moskova ile Olympiacos, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 82-78 yenen Olympiacos finale çıkan ilk ekip...

İlk finalist Olympiacos

Yunan ekibi CSKA Moskova'yı 82-78 yendi

SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() 

THY Euroleauge Final-Four ilk maçında CSKA Moskova ile Olympiacos, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 82-78 yenen Olympiacos finale çıkan ilk ekip oldu. 
Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken CSKA ilk periyotu 18-12 önde kapattı.  İkinci periyotta da başarılı oyununu sürdüren Rus temsilci CSKA ilk yarıyı Yunan ekibi Olympiacos karşısında 40-33 önde kapattı. 
Karşılaşmanın 3'üncü periyotunda ise oyuna ortak olan Olympiacos, 27 sayı attığı periyotta farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı. 3'üncü periyot buna rağmen CSKA Moskova'nın 64-60 üstünlüğü ile tamamlandı. 
Karşılaşmanın son periyotunda başarılı oyununu sürdüren Yunan ekip mücadeleyi 82-78 kazanarak finale yükseldi. 
Karşılaşmada 23 sayı atan CSKAlı Teodosic en skorer oyuncu oldu. 

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