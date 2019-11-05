banner314

banner325

Son Dakika

İlhan Palut: Rakibin önlem aldığı bir Göztepe görmek istiyorum

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Süper Lig'de Göztepe'nin Tamer Tuna'nın istifası sonrası dün 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İlhan Palut, kendine güvendiğini, Süper Lig'e görev yapmaya hazır olduğunu belirterek iddialı...

SPOR 05.11.2019, 12:49
İlhan Palut: Rakibin önlem aldığı bir Göztepe görmek istiyorum

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Süper Lig'de Göztepe'nin Tamer Tuna'nın istifası sonrası dün 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İlhan Palut, kendine güvendiğini, Süper Lig'e görev yapmaya hazır olduğunu belirterek iddialı açıklamalarda bulundu.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımıyla çıktığı ilk antrenman öncesi futbolcularıyla sahada kısa bir toplantı yapan Palut, sarı-kırmızılıları son Trabzonspor galibiyeti nedeniyle kutladı. Oyuncularına ilk kez farklı sistemle oynadıkları maçta başarılı olduklarını belirten Palut, "Topa sahip olan, topu kaptırdığında anında geri kazanan, her bölgede takım halinde etkili oynayan, rakiplere saygı duyan ama her rakibin önlem aldığı bir Göztepe'yi sahada görmek istiyorum. Bunun için çok çalışacağız" dedi.  
Oyuncularıyla ilk toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 42 yaşındaki teknik adam, kendisinin ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü olmadığını belirterek, "Arada kazanılan maçlar yerine bir istikrar sağlama hedefimiz var" ifadelerini kullandı. 
"MÜCADELE EDEN, AGRESİF VE COŞKULU BİR TAKIM OLACAĞIZ"
Daha önce teknik direktör olarak Hatayspor'da 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de çalışan, hedefi olan Süper Lig'de, doğru yerde, doğru camiayla çalışacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, başarmak için hazır olduğunu söyleyen Palut, "Süper Lig'den sezon başında da teklif aldım ama kabul etmedim. Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek benim için mutluluk verici. Doğru yerde olduğumu hissediyorum, inanıyorum. İlk olarak Göztepe'ye bir futbol felsefesi kazandıracağız. Kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif ve coşkulu bir takım olacağız. Hedefimiz kendi camiamızın beklentilerini karşılık veren bir takım" diye konuştu.
"ARADA KAZANILAN MAÇLAR YERİNE İSTİKRAR"
Başarılı olmak için bu yola çıktıklarını belirten Palut, "Trabzonspor galibiyetiyle takım nefes aldı. Arada kazanılan maçlar yerine bir istikrar sağlama hedefimiz var. Takımda oyun istikrarı sağlamalıyız. Rakiplere saygı duyacağız, önlem alacağız ancak kendi oyununu kabul ettiren acaba nasıl önlem alırız diye düşünülen bir Göztepe takımı hedefleyeceğiz. Bu oyun sistemi oturduğu zaman ve sonuçlar da geldiği zaman zaten herkesin mutlu olacağı bir sıralama sağlanmış olacak. Kendimi tanıyorum. Takımımı tanıyorum. Bugüne kadar getirdiğim futbol felsefesi ışığında bunu Göztepe takımına kısa sürede kazandırdığımız zaman, bizim de Süper Lig'de ayaklarımızın ne kadar sağlam basacağını zaten hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.
GENÇ TEKNİK DİREKTÖRLERİN YOLUNU AÇACAK
Palut, genç teknik adamların fırsat beklediğini, Göztepe'nin bu fırsatları vermekten çekinmediğini belirterek, "Ben de hak ettiğimi düşündüğüm bu güvene layık olmaya çalışacağım. Hedefim eğer ki böyle teknik direktörleri göreve getirme noktasında düşünen ama karar veremeyen camialar var ise bunun için de onlara bir referans olacağım" açıklamasında bulundu.
Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin heyecan verici olduğunu kaydeden Palut, "Stat inşaatını dışarıdan gördüm. Ayrıca tanıtım videosunu da izledim. Ben de güzel bir süreçten sonra oraya inşallah başarılı bir şekilde gidecek Göztepe takımında teknik direktör olarak o stada çıkmanın heyecanını taşıyacağım" ifadelerini kullandı.
AÇIKLAMALARI PARLATAN YAPACAK
Kariyerinde daha önce Kırıkhanspor ve Ümraniyespor'da antrenör, Hatayspor'da teknik direktör olarak çalışan İlhan Palut'un Süper Lig ve TFF 1'inci Lig için gerekli UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için maçların ardından basın toplantısında açıklamayı ekibinden Ersan Parlatan yapacak. Maçlarda esame listesinde Parlatan'ın adı yazacak. İlhan Palut'un ekibinde Parlatan'ın yanı sıra Osman Demir, Bekir Arpacı, Erkan Akkoç, Çağatay Turan, Birtan Güner ve son Trabzonspor maçında da takımı sahaya çıkaran mevcut antrenörlerden Suat Arıcan yer alıyor.
PALUT İLE ŞAHİN 3 YIL SONRA BULUŞTU
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut ile sportif menajer İlhan Şahin'in yolları 3 yıl sonra yeniden kesişti. Şahin'in futbolcu olarak son görev yaptığı Ümraniyespor'da Palut o dönem yardımcı antrenör olarak görev yaptı. İkilinin yer aldığı Ümraniyespor, 2015-16 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İlhan Palut'un futbolcularıyla görüntüsü
-İlhan Palut'un açıklamaları
-Göztepe antrenmanından detay

Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:33
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:02
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5