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İlhan Palut Göztepe'nin çıkışı sürecek

Onur ATIŞ  İZMİR, () SÜPER Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, yakaladıkları ivmeyi sürdüreceklerini söyledi. Yenilmezlik serilerinin 5 maç olduğunu hatırlatan...

SPOR 11.12.2019, 12:35

Onur ATIŞ  İZMİR, ()
SÜPER Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, yakaladıkları ivmeyi sürdüreceklerini söyledi. Yenilmezlik serilerinin 5 maç olduğunu hatırlatan genç teknik adam, Bu ligde her maç gerçekten çok zor. Her karşılaşma 3 puanın ortada olduğu maçlar. Gençlerbirliği maçına çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Önemli olan kısa vadeli çıkışlar yakalamak değil, bunu bir istikrara dönüştürebilmek. Gençlerbirliği maçına da bu bakış açısıyla hazırlanıyoruz dedi.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut oyun sistemlerinde en önemli kriterin topa sahip olmak olduğunu belirterek, ?Topa sahip olan, coşkulu oynayan, çok iyi mücadele eden, pozisyonlara daha çok girebilen ve rakibe az pozisyon veren bir Göztepe hedefliyorduk. Bu yolda ilerliyoruz. Oyuncularımızın buna reaksiyonu iyi. Tam olarak bunu oturtmuş olamasak da bunun için sahada gayret ve istek görüyorum. Yol alıyoruz yorumunu yaptı.
YENİ STADI BEKLİYORUZ
Süper Lig'de takımların gerçek hedeflerinin ikinci devrenin ortalarından sonra netleştiğini bildiren İlhan Palut, Şu andaki tek hedefimiz alabildiğimiz en fazla puanı almak. Maç maç ilerliyoruz. İkinci yarı başladıktan sonra bir hedef önümüze çıkacaktır ve onu sonuna kadar kovalayacağız. Yeni stadımız için taraftarımızın ve camiamızın heyecanına ben de dahilim. Amacım o stada ne kadar yüksek puanda gidebiliriz, o stada nasıl en iyi futbolu oynayarak gidebiliriz. Umarım her şey güzel olur diye konuştu.
TRANSFER YAPACAĞIZ
Devre arasında transfer çalışması yapacaklarını ifade eden Göztepe'nin genç teknik adamı, Transfer yapılması adına ilk önce eksiltmelerin olması gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz iki bölge ile alakalı yönetime bir görüş belirteceğiz. Onlar da bu konuda çalışma yapacak ama yıldız mı olur takıma en iyi hizmeti verecek, oyun sistemini en iyi şekilde uyacak oyuncular mı olur onu yönetim kurulumuz belirleyecek ifadelerini kullandı.
TECRÜBESİZ ELEŞTİRİSİ
Göztepe'de göreve geldiğinde, tecrübesiz olduğuna dair eleştirilerin olduğu hatırlatılması üzerine İlhan Palut, şunları kaydetti
Bunu aşmak anlatarak bunları yapacağım diyerek çok zor, o yüzden sadece çalışma yönünü seçiyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Bunu daha da pekiştirmemiz lazım. Hedefim takımımızı çok iyi bir noktaya getirmek. Yeni gelen genç hocalarla alakalı önyargılar taşıyan camialar varsa onları da kırabilirsem göstereceğim performansla bu da beni mutlu edecek.

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