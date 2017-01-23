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İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı

İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı Gençlerbirliği Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen töreninin ardından Cavcav'ın cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı. Cenazeye Cavcav'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Binali...

İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı

İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı



Gençlerbirliği Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen töreninin ardından Cavcav'ın cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı.

Cenazeye Cavcav'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlar ve milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yetkililer, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, süper lig ve alt liglerden diğer kulüp başkanları, Gençlerbirliği Kulübü'nün yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları, bazı spor federasyon başkanları ile eski futbolcular, bazı teknik direktörler hazır bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazından ayrılırken kendisine başkent ekibinin atkısını hediye eden taraftarlarla bir süre sohbet etti.

Cavcav'ın cenazesi, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (*CANLI VERİLDİ, AKTÜEL GÖRÜNTÜLER DE GEÇİLECEK)

-Cenaze töreninden detaylar

-Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu, Demirören, Aziz Yıldırım ve diğer kişilerin detayları

-defin işlemleri

Ercan ATA, Ankara-

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