Ercan ATA / ANKARA, () - GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.
Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, efsane başkan Cavcav’ın cenaze töreni yarın saat 10.30’da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek törenle başlayacak. Törenin ardından, öğle namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası İlhan Cavcav, Cebeci'deki aile mezarlığına defnedilecek..
Ercan ATA / ANKARA, () - GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.