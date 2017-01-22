İlhan Cavcav hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav 81 yaşında hayatını kaybetti.



Beyin kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan efsane başkan, bugün hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Cavcav, 39 yıldır Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu.



İLHAN CAVCAV KİMDİR?



Ankara Hamamönü'nde 1935 yılında doğan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve stoper mevkisinde oynamaya başladı.



İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.



Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan 1970'lere kadar iş yaşamında yoğun bir çalışma hayatı olan Cavcav, 1960 yılında aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967'de Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi'nin bulunduğu arsayı satın alarak halen başında olduğu un fabrikasını kurdu.



Bunun sayesinde Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girdi. 1975'te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe'nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe'nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti. Cavcav bu kez 1977 yılında Yahya Demirel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978'de kulüp başkanı oldu.



Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig'e düşmek üzereydi.



2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği'nin tekrar 2. Lig'e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi'nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu.



Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi.



İlhan Cavcav, 39 yıllık görev süresince 42 farklı teknik direktörle çalışarak da ilginç bir rekora imza attı.



TFF ve bazı kulüplerin yayımladığı mesajlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu:



"Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş Kulübü:



"Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray Kulübü:



"Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975'ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği'nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası'na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz. Türk futboluna Kulüpler Birliği Başkanı olarak üç farklı dönem hizmet eden, 1977'den Gençlerbirliği'ne adım atıp 1978'den beri de Başkanlık görevini yürüten İlhan Cavcav, Ankara ekibi ile 2 kez Türkiye Kupası kazanmıştı."

Fenerbahçe Kulübü:



"Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na başsağlığı dileriz."

Trabzonspor Kulübü:



"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Bursaspor Kulübü:



"Dün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği haberini büyük üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. 37 yıllık Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı suresince Türk futbolu ve sporuna yapmış olduğu hizmetlerle unutulmayacak spor adamları arasındaki yerini alan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."