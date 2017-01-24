İlhan Cavcav'dan, Antalyaspor'a El Kabir jesti

Antalyaspor, geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Faslı golcü Mustafa El Kabir ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gençlerbirliği'nin vefat eden başkanı İlhan Cavcav'a teşekkür ederek, "Bu transfer, yolunu açtığı son transfer olmuştur" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Sandro ve Salih Dursun'u kadrosuna dahil eden Antalyaspor, geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa El Kabir ile anlaştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın transfer edilmesini istediği Faslı golcü Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti. Japonya 1. Lig ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen Mustafa El Kabir, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini 2.5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, El Kabir'in bonservissiz 2.5 yıllığına Antalyaspor'a transfer olduğunu söyledi. Kendisinden beklentilerin büyük olduğunu anlatan Öztürk, "Ofansif yönden bütün pozisyonlarda oynayabilen futbolcu. Antalyaspor'da başarılı olacağından şüphemiz yok" dedi.

Öztürk, El Kabir'in Antalyaspor'a transferinde desteğinden dolayı Gençlerbirliği'nin vefat eden başkanı İlhan Cavcav'a teşekkür etti. El Kabir'in Antalyaspor'a transferinin yolunu açtığını dile getiren Öztürk, "Bu transferin yolunu açan kendisidir. Kendisi Türk sporuna hizmet etmiş bir duayendir. Allah rahmet eylesin. Bu transfer de yolunu açtığı son transfer olmuştur. Türkiye'ye gelirse Gençlerbirliği belirli bir rakamda para alacaktı. Türkiye'ye futbolcunun yeniden transferinde bonservis ücreti alma durumu vardı. Gençlerbirliği bu hakkından feragat etti. Türkiye'ye geri gelmesi sağlanabildi" diye konuştu.

El Kabir ise Antalyaspor'un gelecekte çok güzel başarıya imza atacağına inandığını ve bu başarıda yer almaktan dolayı mutlu olacağını belirtti. Coşkulu ve heyecanlı olduğunu aktaran El Kabir, "Coşkumu Antalyaspor'a aktarmak istiyorum. Şu ana kadar geldiği pozisyonu hak eden Antalyaspor var. Ben de kalitem ve coşkumu Antalyaspor'a aktararak başarımı devam ettirmek istiyorum. Tekrar Türkiye'ye gelmekten ve Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Gençlerbirliği'nde çok güzel dönem geçirdiğini anlatan El Kabir, İlhan Cavcav'a teşekkür ettiğini söyledi. Basın toplantısında kendisi açısından duygusal bir konuşma yaptığını dile getiren El Kabir, "Kendisiyle 1.5 yıl zaman geçirdim. Benim buraya gelişimde transfer ücreti feragatından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

El Kabir, Antalyaspor'da 14 numaralı forma giyeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza törenine katılanlardan detay

- Başkan Ali Şafak Öztürk açıklama

- El Kabir açıklama

- Sözleşme imzalanması

- El Kabir'in formayla fotoğraf çektirmesi

- El Kabir'in gazeteciler poz vermesi

- Detay

HABER - KAMERA: TOLGA YILDIRIM / ANTALYA, ()