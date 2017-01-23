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İlhan Cavcav'a Bakan Kılıç'tan son görev

İlhan Cavcav'a Bakan Kılıç'tan son görev Ercan ATA, Ankara- (fotoğraflı) İlhan Cavcav'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Kocatepe Camisi'ndeki kalabalık tören ve cenaze namazından sonra Cavcav'ın...

İlhan Cavcav'a Bakan Kılıç'tan son görev

İlhan Cavcav'a Bakan Kılıç'tan son görev

Ercan ATA, Ankara-

(fotoğraflı)

İlhan Cavcav'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kocatepe Camisi'ndeki kalabalık tören ve cenaze namazından sonra Cavcav'ın naaşı defin için Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç mezara da giderek Cavcav'ın naaşı üzerine toprak attı ve son görevini yerine getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cavcav'ın defnedilmesi

-Bakan Kılıç'ın üzerine toprak atması

-Detaylar

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