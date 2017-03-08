Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

İlayda'ya engel yok

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından 4-5 Mart tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Denizlili İlayda Demirbaş 100 metre kelebek'te birincilik kürsüsüne çıktı. PEV Lisesi öğrencisi olan İlayda,...

İlayda'ya engel yok
TÜRKİYE Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından 4-5 Mart tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Denizlili İlayda Demirbaş 100 metre kelebek'te birincilik kürsüsüne çıktı. PEV Lisesi öğrencisi olan İlayda, 50, 100 ve 400 metre serbestte ise ikinci oldu.
Antrenör Zafer Uğursal, İlayda Demirbaş'ın yüzme sayesinde her geçen gün kendisini geliştirdiğini ve engelliler için umut olduğunu belirterek, "İlayda 5 yıldan beri yüzüyor. Bugüne gelinceye kadar çok çalıştı ve emeklerinin karşılığını aldı. Engelli çocukların yüzme sporuna yönlendirilmesi için uzun zamandır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Engelli sporlarında yüzmenin de yaygınlaşması için çaba içindeyiz. İlayda başarısıyla bu yolda örnek oldu, umarım devamı gelir" dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da başarılı sporcuyu kutladı.

FOTOĞRAFLI          

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.