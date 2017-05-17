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İkinci Mesut Özil davası mı ?

İKİNCİ MESUT ÖZİL DAVASI MI ? Fatih Terim'den Kerem Demirbay açıklaması "Biz her türlü girişimi yaptık, kendisinden Türk milli takımında oynamak istediğine dair ıslak imza da aldık ve FIFA gönderdik" Almanya Bundesliga'da forma...

İkinci Mesut Özil davası mı ?

İKİNCİ MESUT ÖZİL DAVASI MI ?

Fatih Terim'den Kerem Demirbay açıklaması

"Biz her türlü girişimi yaptık, kendisinden Türk milli takımında oynamak istediğine dair ıslak imza da aldık ve FIFA gönderdik"

Almanya Bundesliga'da forma giyen Türk asıllı oyunculardan Kerem Demirbay, Türkiye ile Almanya arasında sorun oldu.
TFF Kerem Demirbay'ın Türk milli takımı forması giyeceğini açıklarken, Almanya Futbol Federasyonu da Kerem Demirbay'ı kadroda gösterdi.

TFF'den bugün gelen açıklamada; "Hoffenheim'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor" denildi.

Bu konuda bugün Florya'da UEFA Kupası kutlamalarında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise ; 
"Löw'ün bizim oyuncularımızı istemesi bizi mutlu ediyor ancak Kerem konusuna gelirsek son 1 senedir çok hızlı ve iyi bir ilişki kurduk. Yardımcı hocalar sonra benimle görüştü. Ailesi ile görüştük. En son 2 gün evvel Kerem'in bize FIFA'ya gönderilmek üzere Türk milli takımında oynamak istediğini belirten bir yazısı vardı. Ayrıca Hoffenheim kulüben resmi yazı gönderim. Kendi resmi sitelerinde de bunu yayınladılar, ancak bir kaç saat sonra geri çekmişler. Her ne hikmetse anlayamadık" şeklinde konuştu.

Terim'in dediği gibi Hoffenheim yazıyı sitesinden kaldırdı. Almanya Futbol Federasyonu da Kerem Demirbay'ı kadrosunda gösterdi.

TFF şimdi Kerem'in imzaladığı ve FIFA'ya gönderilen ıslak imzalı dilekçeyi sunmaya hazırlanıyor. 

Benzer bir konu Mesut Özil davasında da yaşanmış, Terim ve ekibi Mesut Özil için çaba göstermiş ancak Özil , Almanya Milli takım forması giymişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fatih Terim'in Kerem Demirbay açıklaması
-Terim'in UEFA Kupası kutlamaları ile ilgili açıklaması 

Serhan TÜRK, İSTANBUL /

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