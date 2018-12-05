İki farklı Bursaspor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Ligde 14 hafta geride kalırken ilk 7 haftalık dilimde galibiyeti dahi bulunmayan Bursaspor, 5 puanla 17'nci sırada yer alıyordu. Ancak sonraki 7 haftada çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, puanını 19'a yükselterek ilk 10'a girdi. Tüm rakamlarını geliştiren Bursaspor, gol sayısını da üç katına çıkardı.

Küme düşme korkusuyla geçen 2 sezonun ardından bu sezona ciddi bir yapılanma ile giren Bursaspor, ilk 7 haftalık dilimde istediği performansı sahaya yansıtamadı. Bu süreci galibiyetsiz geçen ve 7 maçta yalnızca 5 puan toplayabilen yeşil beyazlılar, sonraki 7 haftalık performansında ise 14 puanı hanesine yazdırdı. Böylelikle ligde şu ana dek geride bırakılan 14 haftalık periyodun ilk yarısında 17’nci sırada yer alan Bursaspor, arka arkaya topladığı puanlarla şu an ilk 10 basamakta kendisine şans buldu.

GOL SAYISINI 3 KATINA ÇIKARDI

Sezonun ilk bölümleri ile kıyaslandığında son haftalarda daha iyi bir oyun ortaya koyan Bursaspor, rakamlarda da kendini geliştirdi. En büyük değişim ise gol yollarında oldu. Yeşil beyazlı oyuncular, ilk 7 haftalık periyot içerisinde yalnızca 4 kez gol sevinci yaşarken, sonraki 7 haftada ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Son 7 haftalık dilimde oynadığı tüm maçlarda en az bir kez olmak üzere gol kaydeden Timsah, ligin başlarında ise 3 maçı gol atamadan tamamlamıştı.

RAKAMLARINI DA GELİŞTİRDİ

Oyunsal bazda da iyileşme görülen Bursaspor’da topla oynama yüzdesi iki süreç ele alındığında maç başı yüzde 48’den 51’e çıktı. Buna bağlı olarak pas sayısını da artıran yeşil beyazlı oyuncular, maç başı 310 pastan 347.5 pas yapmaya başladı. Hücumsal açıdan rakip kaleyi daha fazla deneyen Aybaba'nın öğrencileri, şut sayısını da maç başı 10’dan 15.4’e yükseltirken, isabet sayısını da 3.4’ten 5.1’e çıkarttı. 7 haftalık iki periyotta bambaşka bir görüntü sahaya koyan Bursaspor, hedefini ise Avrupa kupalarına katılma olarak belirledi.

(FOTOĞRAFLI)