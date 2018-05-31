Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

İGÜ Besyo'nun 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı başarılarla dolu  

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim yılında sporda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Bireysel spor başarılılarının yanı sıra takım oyunlarında da başarılar elde eden İstanbul...

İGÜ Besyo'nun 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı başarılarla dolu  

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim yılında sporda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Bireysel spor başarılılarının yanı sıra takım oyunlarında da başarılar elde eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO), Türkiye’nin Avrupa’dan akredite edilmiş ilk BESYO’su olma ünvanına sahip.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 1. Lig Futsal Türkiye Şampiyonası İstanbul Şampiyonluğu'nu elde eden İGÜ Futsal Takımı, salon futbolundaki başarısını plaja da taşıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 13'üncü Lale Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Üniversiteler arası Plaj Futbolu Turnuvası'nın şampiyonu İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) oldu.

ÜNİVERSİTE OYUNLARI'NDA TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ

Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali 15. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları'na katılan İGÜ Futbol Takımı, bu organizasyondan da Türkiye 3’üncüsü olarak döndü.

Takım oyunlarındaki başarısını bireysel sporlarda da devam ettiren İGÜ BESYO, TÜSF Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Low Kick - Full Contact ve Point Fighting branşlarında gerçekleşen müsabakalarda BESYO öğrencisi Faruk Mert Yüksel, 69 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

 

(FOTOĞRAF)

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325