Igor Tudor: "İstemediğim oyuncu varsa transferi durdurabilme gücüne sahibim"

Ali Öğüdücü: "Şu anda Türkiye'den en çok forma satan açık ara Galatasaray"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, parçalı formanın tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tudor, gelecek sezon şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Tek hedef şampiyon olmak. Bu seneyi ve geçen seneyi unutup, elimizden gelenin en iyisini yapıp, gelecek sene şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız başladı. Şampiyonluk için eminim" diye konuştu.

Transfer konuları hakkında da açıklamalarda bulunan Hırvat çalıştırıcı, "Transfer konusu kolay değil. Gizli kalması gerekiyor. İmza atılana kadar kimseye söylenmemesi gerekiyor. Transfer çalışmalarını yönetimle beraber yapıyoruz. İstemediğim oyuncu varsa transferi durdurabilme gücüne sahibim. Olması gereken de bu. Transfer kolay değil. Ligler devam ediyor. Nerede bitireceğimiz önemli. Lig bitmeden oyuncu ile görüşemiyorsunuz. Bizim de ligi nerede bitireceğimiz belli değil" şeklinde konuştu.

ALİ ÖĞÜDÜCÜ: "ŞU ANDA TÜRKİYE'DEN EN ÇOK FORMA SATAN AÇIK ARA GALATASARAY"

Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü ise, diğer kulüplerin konuşulan satış rakamlarının abartılı olduğunu söyleyerek, "Senelik forma satışımız 350, 400 bin civarında. Ben diğer kulüplerin konuşulan satış rakamlarının da abartılı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray finansal veriler açısından bütün kulüplerle karşılaştırıldığında en şeffaf kulüp. Diğer kulüplere baktığım zaman hiçbir yerde bulamıyorum. Herhalde bilançoların içinde gizli. Şu anda Türkiye'den en çok forma satan açık ara Galatasaray. Her şeyin aksine Galatasaray taraftarı formasına ve aramasına sadık" diye konuştu.

"Geçen sene maliyeye beyan ettiğimiz tabloda kar açıkladık"

Galatasaray Mağazacılık bilonçosunun incelediğinde gerçek olan şeyleri açıklayan Öğüdücü, "Galatasaray logosu ile sattığımız tüm ürünler üzerinden Spor A.Ş ve Galatasaray Spor Kulübü'ne isim hakkı ödüyoruz. Her sene 8 ile 10 milyon arasında değişiyor. Geçen senede ödedik. Başkanımız Genel Kurul'da açıklamasına rağmen stok ürünler konusunda yanlış haberler var. Depolarımızda birikmiş olan 1 milyon 300 bin adet stoğumuz 450, 500 binler seviyesine indi. Başkanıma teşekkür ediyorum, risk aldı. Bu da bilançomuza yansıdı. Geçen sene maliyeye beyan ettiğimiz tabloda kar açıkladık. Bağımsız denetim şirketi stoklarını azaltılmasından dolayı düzeltme kaydı düştü" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KONUSU

Beşiktaş'ın açıkladığı değerler hakkında da açıklamalarda bulunan Öğüdücü, "Beşiktaş Mali Genel Kurul'da bağımsız denetimden geçmiş ciroları 69 mliyon 500 bin TL. Buna karşılık satılan malın maliyeti 4 milyon TL. 3 Milyon TL kar açıkladıklarını söylüyorlar. Bize baktığımızda ise 89 milyon 500 TL en kötü sezonda ciro yaptık. Buna karşılık mal maliyetimiz 46 milyon TL. Bu durumda 45 milyon TL kar etmiş oluyoruz. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'IN REEL OLARAK ZARARI YOK"

Galatasaray'ın reel olarak zararı olmadığını belirten Ali Öğüdücü, "8 milyon TL isim hakkı bedeli, 8 Milyon TL civarında stok değer kaybından dolayı düzeltme kaybı. 2 milyon civarında vergi artırımı. Toplam eksi 20 milyon TL bilonço var. Bu bağımız denetim şirketinin raporlarında var" dedi.

Geçen sene de en çok forma satan kulüp olduklarını vurgulayan Öğüdücü, "Büyük başarılar bizi ticari olarak kanatlandırıyor ama biz bu sene büyük başarılar alarak en çok forma satan kulüp ünvanımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu forma çok özel. Metin Oktay'ların forması. Bu senenin sloganı 'Önce arma'. Arma bizim başımızın tacı" dedi.

Gelecek sezonki başka olacak formaları da açıklayan Öğüdücü, "Bir forma beyaz, biri de mor forma olacak. Lansmanı lig başladıktan sonra yapılacak. Yeni mor formanın Galatasaray'ın savaşçı özelliğini gösteriyor. Elit kulüp olduğumuz için erken lansman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tudor'un açıklamaları

- Ali Öğüdücü

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL /

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524034

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524035