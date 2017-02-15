Igor Tudor, Galatasaray'ın başında ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Tudor'la devam etti.

Kardemir Karabükspor'la yollarını ayıran ve Galatasaray'la 1,5 yıllık anlaşmaya varan Tudor, antrenmanda takımının başında yer aldı.

Öte yandan Tudor'un Galatasaray'daki yardımcıları da belli oldu. Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink döneminde de sarı-kırmızılı

takımın antrenörlüğünü üstlenen Ayhan Akman'la yola devam edileceği öğrenildi.

Tudor'un teknik ekibinde ayrıca, Kardemir Karabükspor'da birlikte görev yaptığı yardımcı antrenör Hari Vukas, kaleci antrenörü Sandro Tomic ve kondisyoner Toni Modric'in de yer alacağı ifade edildi.

İSTANBUL / (fotoğraflı)