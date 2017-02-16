Igor Tudor'a zor sorular...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, Karabükspor'un başındayken Beşiktaş'ı şampiyon olacağını söylediği hatırlatılınca şu yanıtı verdi: "Evet Beşiktaş için dediklerim doğru. Ama ben şimdi buradayım ve takımı şampiyon yapmak için geldim"

Hırvat teknik adam; "Real Madrid'ten teklif gelince Galatasaray'ı da bırakıp gider misiniz" sorusuna ise "Şimdiden önümüzdeki yılı konuşmak anlamsız. Önemli olan şu anki 14 maç. Onlara odaklanmamız lazım. Benim tek amacım var o da Galatasaray'ı şampiyon yapmak" cevabını verdi.