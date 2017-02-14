Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Igor Tudor'a taraftarlardan tepki

BÜLENT DİKTEPE - KARABÜK / (fotoğraflı) Adı Galatasaray ile anılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ile birlikte akşam antrenmanı için kulüp tesislerinden çıkarak otobüse bindi. Bu sırada bir grup taraftar alkışlarla...

Igor Tudor'a taraftarlardan tepki

BÜLENT DİKTEPE - KARABÜK / (fotoğraflı)

Adı Galatasaray ile anılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ile birlikte akşam antrenmanı için kulüp tesislerinden çıkarak otobüse bindi. Bu sırada bir grup taraftar alkışlarla Tudor'a tepki gösterdi.

Hasan Doğan Tesisleri'ndeki sahada yapılan antrenmana Tudor, takımın başında çıktı. Tudor, antrenman öncesi sahada futbolcularla bir süre görüştü. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tudor, bazı futbolcularla şakalaştı. Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, 'Kaç para aldın Tudor?' tezahüratı ile teknik adama tepki gösterdi. Yaklaşık 40 dakika süren antrenmanın ardından Tudor, takım ile birlikte kulüp tesislerine geçti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.