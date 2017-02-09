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Igon Tudor: Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()– KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş’ın Avrupa ligi için üst düzey bir ekip olduğunu belirterek, "Bu tarz maçlar oyuncular için en iyi maçlardır. Bende bekliyorum dört gözle"...

Igon Tudor: Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()– KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş’ın Avrupa ligi için üst düzey bir ekip olduğunu belirterek, "Bu tarz maçlar oyuncular için en iyi maçlardır. Bende bekliyorum dört gözle" dedi.
Kardemir Karabükspor, yarın sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ülkesinde bulunan Traore son çalışmada yer almadı. Antrenman sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Teknik Direktör Igor Tudor, Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ve her şeyin iyi gittiğini söyledi. Ligin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu belirten Tudor şöyle dedi:
"Hocaları ve kadroları çok iyi. Hocaları onları iyi motive edecektir. Bundan eminim. Ama bizde motiveyiz. İyi ve çok zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Bizim kadar onlar içinde zorlu bir maç olacak. Beşiktaş üst düzey bir ekip. Türkiye ligi için değil Avrupa ligi için üst düzey bir ekip. Sabırsızlıkla bekliyorum yarınki maçı. Bu tarz maçlar oyuncular için en iyi maçlardır. Bende bekliyorum dört gözle.’’
HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIM
Galatasaray ile anlaştığı ile ilgili iddiaların sorulması üzerine Tudor, şöyle devam etti:
’’Hiçbir kulüple anlaşmam olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunlar dedikodu, futbolda olağan şeyler. Bunlar beni daha çok motive ediyor. İlk gün nasılsam şu anda öyleyim. Burada çalışıyorum ve burası için kendimi vermeye hazırım."
Kulübüyle sözleşme yenilemeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise Tudor, "Zaman gösterecek. Günümüze odaklanmak daha güzel şu an için. İleride ne olacağını hep beraber görürüz" dedi.

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