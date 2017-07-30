ICSD başkanı: "En iyi Deaflympıcs'i Türkiye düzenledi"

SAMSUN-() Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Dr. Valery Rukhledev, başarı oranını yüzde 99,5 olarak verdiği Samsun 2017'nin, tarihin en iyi Deaflympics'i olduğunu söyledi.

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komites (ICSD) Başkanı Dr. Valery Rukhledev ve Deaflympics Samsun 2017 Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, bir genel değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda sözlerine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Deaflympics Samsun 2017'nin bu kadar başarılı geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek başlayan Rukhledev, "Özellikle güvenlik konusunda mükemmel bir organizasyon oldu. Tüm görevliler emniyetten ulaşıma, konaklamadan tercümanlık hizmetine kadar katılımcılara çok yardımcı oldular. Ben Samsun'daki bu organizasyonun başarı oranının yüzde 99,5 olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Rus spor yöneticisi, Samsun'daki oyunların tarihin en iyi Deaflympics'i olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi:

"Melbourne 2005'e katılmıştım. Çok iyi bir Deaflympics'ti. Orada, daha iyi bir Deaflympics'in yapılamayacağını düşündüm. Sonra Taipei 2009'da daha iyisi yapıldı. Yine çok şaşırdım ve 'Bundan daha iyisi olmaz' diye düşündüm. Ama Deaflympics Samsun 2017 çıtayı bir kez daha yükseltmeyi başardı. Teknoloji, bilgi akışı, tesisler ve birçok açıdan baktığımızda, tarihin en iyi Deaflympics'ini Türkiye'nin düzenlediğini söyleyebilirim" dedi.

BALTACI: "15 TEMMUZ SONRASI RUKHLEDEV YANIMIZDA OLDU"

Deaflympics Samsun 2017 Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, bir basın mensubunun, "Ülkenizde sadece bir yıl önce bir darbe girişimi oldu. Politik olarak sıkıntılı bir ortam vardı. Dünyanın gözü üzerinizdeydi. Bunca sıkıntı varken böyle bir organizasyonu nasıl düzenleyebildiniz?" sorusuna yanıt vermeden önce sözü, 15 Temmuz 2016 günü Türkiye'de bulunan Rukhledev'e bıraktı. Rukhledev, darbe girişiminden sonra ICSD üyelerinin endişelerini kendisine sürekli ilettiklerini belirterek, "Ama önemli olan, Türkiye'nin bir demokrasi ülkesi olmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti bu süreçten sağlam çıkmayı başardı. Ben bu konuda Türkiye'ye en başından bu yana güveniyordum. Bu organizasyonun iptal olmayacağını biliyordum. Evet belki zorluk çekecektik ama ben üyelere vazgeçmemeleri gerektiklerini söyledim. Türkiye zaten güvenlik konusunda bizi sürekli ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Ve bugün gördük ki hiçbir sorun yaşanmadı." diye konuştu.

Genel Koordinatör Baltacı ise bu süreçte yanlarında durduğu için Rukhledev'e teşekkür ederek, "Biz Türkler duygusalızdır. Zor günlerde yanımızda olanları asla unutmayız. Sayın Rukhledev de sadece buraya gelen 97 ülkeye değil, üye olan 109 ülkenin tamamına bize güvenmeleri çağrısında bulunarak bizim yanımızda durdu" dedi.

RUKHLEDEV: "TESİSLEŞME HIZI BİZİ ŞAŞIRTTI"

Rukhledev, Türkiye'ye dair unutamadığı bir anısı sorulduğunda, "Türk yetkililer bana organizasyonu Ankara'da değil Samsun'da düzenlemek istediklerini söylediler. Ama Samsun'da az tesis vardı. Bize tüm tesislerin zamanında biteceğinin sözünü verdiler. Fakat çok kısa bir süremizin olması bizi endişelendiriyordu. Her görüşmemizde tesislerin hızla bitirildiğini görmek bizi çok şaşırttı. Türkiye uluslararası standarttaki tesisleri çok kısa sürede bitirdi. Bunu hep hatırlayacağım" diye konuştu.

Rukhledev ayrıca 2021'deki oyunların Los Angeles ya da Dubai'de düzenleneceğini, gönlünden geçen ev sahibininse Dubai olduğunu belirtti

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