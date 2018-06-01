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İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin tabelası konuldu

BURSA,() Bursaspor, şampiyon başkanına bir kez daha vefa gösterdi. Yeşil beyazlı kulüpte genel kurul kararıyla ismi Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri olarak değiştirilen tesislerin tabelası kulübün 55'inci kuruluş yıl dönümünde yapıldı. Bursaspor...

İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin tabelası konuldu

BURSA,()

Bursaspor, şampiyon başkanına bir kez daha vefa gösterdi. Yeşil beyazlı kulüpte genel kurul kararıyla ismi Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri olarak değiştirilen tesislerin tabelası kulübün 55'inci kuruluş yıl dönümünde yapıldı.
Bursaspor Olağan Genel Kurulu'nda oybirliği ile alınan kararın ardından Özlüce Tesisleri'nde ismi Bursaspor Kulübü İbrahim Yazıcı Tesisleri oldu. Tesis girişindeki tabela, başkan Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarın katıldığı törenle yeni ismiyle değiştirildi. Yeşil beyazlı kulübün bugün 55'inci kuruluş yıldönümünde saatler 16.16'yı gösterdiğinde tesislerin tabelası için değişim töreni yapıldı.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, tabela değişim töreninde şu ifadelere yer verdi: “Bugün Bursaspor’umuzun 55. kuruluş yıldönümü. Özellikle bugünü seçtik. Serkan Yazıcı, Efsun Yazıcı ve aileyi de aradım. Aile Bursa dışında olduğu için gelemedi. Kongrede bunun kararı alınmıştı. Bundan sonra tesisimizin adı Bursaspor Kulübü İbrahim Yazıcı Tesisleri olacak. Bütün yazışmalarımız, resmi evraklarımız Bursaspor Kulübü İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden gidecek. Allah inşallah bizlere de böyle anılmayı nasip eder. Bu camiada Orhan Özselek’ler, İbrahim Yazıcı’lar çoğalsın. Biz de gereken değeri verelim. Hayırlı uğurlu olsun."
Bursaspor'un 2009-10 futbol sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda kulübün başkanlığı görevini yürüten ve 'şampiyon başkan' olarak anılan İbrahim Yazıcı'nın ismi, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan stadyuma da verilmişti.

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